Бывшего вице-премьера Калинина отправили послом в Молдову
У Лукашенко сегодня был "кадровый понедельник".
16 марта Лукашенко назначил:
Крупко Ивана Ивановича - министром сельского хозяйства и продовольствия;
Субботина Александра Михайловича - помощником президента - инспектором по Могилевской области;
Калинина Анатолия Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.
Анатолий Калинин пришел в большую власть в 2009 году, когда стал помощником президента – главным инспектором по Минску.
В декабре 2010 года он был назвачен заместителем премьер-министра Беларуси и продержался в этой должности до августа 2018 года, когда Лукашенко решил обновить состав правительства, назначив премьер-министром Сергея Румаса, а также заменив почти всех его заместителей. Решение было принято по итогам скандальной поездки Лукашенко в Оршанский район.
Также Лукашенко сегодня дал согласие на назначение ряда чиновников и вретикальщиков. В частности:
Городецкого Дмитрия Николаевича - заместителем председателя Брестского облисполкома;
Левковича Сергея Викторовича - первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Кручанова Александра Владимировича - заместителем председателя Минского облисполкома;
Трущенко Юрия Владимировича - заместителем председателя Минского горисполкома;
Полуяна Михаила Николаевича - председателем Барановичского райисполкома;
Баценко Михаила Леонидовича - председателем Малоритского райисполкома;
Унукович Галины Владимировны - председателем Бешенковичского райисполкома;
Коваленка Олега Анатольевича - председателем Докшицкого райисполкома;
Мороза Игоря Александровича - председателем Сенненского райисполкома;
Садовского Андрея Владимировича - председателем Дятловского райисполкома;
Версоцкого Александра Людвиговича - председателем Свислочского райисполкома;
Юргевича Владимира Иосифовича - председателем Минского райисполкома;
Ратомского Андрея Казимировича - председателем Смолевичского райисполкома;
Суходольского Александра Николаевича - председателем Бобруйского райисполкома;
Трушкина Александра Леонидовича - председателем Краснопольского райисполкома;
Куксенкова Михаила Николаевича - председателем Хотимского райисполкома;
Михеенко Александры Николаевны - председателем Чериковского райисполкома;
Шашка Дмитрия Тадеушевича - главой администрации Первомайского района Минска;
Хильмана Сергея Анатольевича - главой администрации Советского района Минска;
Страздина Дмитрия Игоревича - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";
Богдан Елены Леонидовны - заместителем министра здравоохранения;
Громады Валерия Ивановича - заместителем министра культуры;
Годяцкого Владимира Владимировича - председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Мельникова Александра Кузьмича - членом Гомельского облисполкома;
Щековича Александра Владимировича - членом Минского горисполкома.
"Белорусский партизан"
12:25 16/03/2020
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