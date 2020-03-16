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Бывшего вице-премьера Калинина отправили послом в Молдову

У Лукашенко сегодня был "кадровый понедельник".

Бывшего вице-премьера Калинина отправили послом в Молдову
16 марта Лукашенко назначил:

Крупко Ивана Ивановича - министром сельского хозяйства и продовольствия;
 
Субботина Александра Михайловича - помощником президента - инспектором по Могилевской области;
 
Калинина Анатолия Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Анатолий Калинин пришел в большую власть в 2009 году, когда стал помощником президента – главным инспектором по Минску.

В декабре 2010 года он был назвачен заместителем премьер-министра Беларуси и продержался в этой должности до августа 2018 года, когда Лукашенко решил обновить состав правительства, назначив премьер-министром Сергея Румаса, а также заменив почти всех его заместителей. Решение было принято по итогам скандальной поездки Лукашенко в Оршанский район.


Также Лукашенко сегодня дал согласие на назначение ряда чиновников и вретикальщиков. В частности:

Городецкого Дмитрия Николаевича - заместителем председателя Брестского облисполкома;
 
Левковича Сергея Викторовича - первым заместителем председателя Минского облисполкома;
 
Кручанова Александра Владимировича - заместителем председателя Минского облисполкома;
 
Трущенко Юрия Владимировича - заместителем председателя Минского горисполкома;
 
Полуяна Михаила Николаевича - председателем Барановичского райисполкома;
 
Баценко Михаила Леонидовича - председателем Малоритского райисполкома;
 
Унукович Галины Владимировны - председателем Бешенковичского райисполкома;
 
Коваленка Олега Анатольевича - председателем Докшицкого райисполкома;
 
Мороза Игоря Александровича - председателем Сенненского райисполкома;
 
Садовского Андрея Владимировича - председателем Дятловского райисполкома;
 
Версоцкого Александра Людвиговича - председателем Свислочского райисполкома;

 

Юргевича Владимира Иосифовича - председателем Минского райисполкома;
 
Ратомского Андрея Казимировича - председателем Смолевичского райисполкома;
 
Суходольского Александра Николаевича - председателем Бобруйского райисполкома;
 
Трушкина Александра Леонидовича - председателем Краснопольского райисполкома;

Куксенкова Михаила Николаевича - председателем Хотимского райисполкома;
 
Михеенко Александры Николаевны - председателем Чериковского райисполкома;
 
Шашка Дмитрия Тадеушевича - главой администрации Первомайского района Минска;
 
Хильмана Сергея Анатольевича - главой администрации Советского района Минска;
 
Страздина Дмитрия Игоревича - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";
 
Богдан Елены Леонидовны - заместителем министра здравоохранения;
 
Громады Валерия Ивановича - заместителем министра культуры;
 
Годяцкого Владимира Владимировича - председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Мельникова Александра Кузьмича - членом Гомельского облисполкома;

Щековича Александра Владимировича - членом Минского горисполкома.
"Белорусский партизан"
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