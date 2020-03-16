



Оказывается, такую ситуацию можно было ожидать. Почему? Об этом пишет Артем Шрайбман.





"Закрытие границы Беларуси и России когда-нибудь в будущем мы обсуждали полгода назад в Берлине с одним белорусским дипломатом и немецким аналитиком Астрид Зам.





Астрид - одна из лучших специалистов во всем мире по нашей стране и ее истории. И она предложила тезис, в ответ на который мы с дипломатом смогли только молча кивнуть, удивившись, почему мы раньше этого не замечали.





Астрид сказала, что как бы не ругались Минск и Москва, Беларусь не закроет границу. Потому что белорусы никогда не закрывали границ. Все границы вокруг нас в истории возводили наши соседи. Отгораживаясь от нас или тех, частью кого нас считали.









Удивительным образом эта ситуация всплыла сейчас - все соседи Беларуси по очереди закрыли границы с ней из-за эпидемии. А мы не закрыли ни одной из них первыми", - написал Шрайбман в своем телеграме.