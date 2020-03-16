Жарко стал советником председателя правления Банка БелВЭБ Василия Матюшевского. Эту информацию TUT.BY подтвердили в банке.





Напомним, вице-премьером, курирующим соцсектор, Жарко был с 2016 года, до этого он 10 лет занимал пост министра здравоохранения.





Жарко окончил Минский мединститут, работал врачом-терапевтом, районным педиатром, завотделением Дрогичинской районной больницы.





Именно при Жарко система белорусского здравоохранения сильно изменилась: появились РНПЦ, где уровень оказания медпомощи выше, чем в больницах, начали развиваться высокотехнологичные направления в медицине, врачам, способным делать сложные операции, ощутимо повысили зарплаты.





При этом многие вопросы, к примеру, доступность медпомощи на селе, бедность и перегруженность поликлинического звена, оставались без внятного решения.





На посту вице-премьера Василий Жарко запомнился новшествами в образовании. Он курировал вопрос отмены экзаменов в гимназии, защищал 5-балльную систему, требовал стопроцентного распределения выпускников вузов.









25 июня 2018 года глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил о вскрытии масштабной коррупционной схемы в здравоохранении и заключении под стражу 33 должностных лиц, в том числе и заместителя министра здравоохранения, нескольких главврачей больниц.









Кстати, в пятницу стало известно о том, что специальную квалификационную комиссию Нацбанка, оценивающую соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, прошел экс-посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Он проходил оценку на должность «независимый директор банка и небанковской кредитно-финансовой организации». Название банка и вероятность, что бывший помощник президента по экономике займет должность, на которую прошел комиссию, пока не уточняют.



