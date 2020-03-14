Чиновники придумали, как сорвать оппозиционные праймериз

С первых дней праймериз по определению единого кандидата от оппозиции на президентских выборах-2020 лидерство захватил Павел Северинец. Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" предлагает избирателям радикальную повестку: не играть в выборы по правилам власти и с самого начала кампании выходить на улицы с требованием открытости и соблюдения демократических стандартов. Чтобы быть понятнее аудитории, Северинец иногда даже переходит на русский язык!





Но в последние дни что-то пошло не так, как шло раньше. В Пинске, Столине и Дрогичине в праймериз — три раза! — победил лидер движения "За Свободу!" Юрась Губаревич, передает "Еврорадио"





"Это логичный результат, когда на собрания начинают приходить не ангажированные в деятельность партийных структур люди, — комментирует "Нашей Ниве" свою победу в Пинске Губаревич. — Популистские лозунги не находят поддержки у более широкой аудитории".





Что же это за более широкая аудитория, которая пришла на праймериз?





"Что-то необыкновенное происходит на выборах единого кандидата от оппозиции — в различных городах на встречи с оппозиционерами приходят журналисты государственных СМИ, чиновники, и даже голосуют! Вот и в Дрогичине среди голосующих были главный редактор ивановской районки Игорь Гетман. В зале были журналистка дрогичинской районки Галина Шафран, чиновники, — рассказывает о праймериз в Дрогичине сайт "Первый регион". — Настоящий разгул демократии получился — чиновники голосовали за оппозиционеров".





Тут надо заметить, что не за оппозиционеров на этих праймериз проголосовать невозможно, так как в них участвуют как раз пятеро оппозиционных политиков. Праймериз в Дрогичине выигрывает Юрась Губаревич.









Павел Северинец начинает волноваться:





"В Столине на праймериз массовая явка из отдела образования, БРСМ, идеологии. Голосуют", — пишет он 15 марта в Facebook.





Голосуют, в основном, за Юрася Губаревича. Он побеждает Северинца со счетом 31:17. Еще пятеро избирателей — за Николая Козлова. Один голос — за Ольгу Ковалькову.





"Завтра будем вместе решать, приостанавливать праймериз из-за коронавируса, и что делать с массовым участием райисполкомов, — в тот же день заявляет Северинец. — Сегодня увидели, что чел из отдела образования не скрываясь показывал пальцем на бюллетенях голосовать за Губаревича. Думаю, Юра об этом не знал, но факт".





"А если они действительно поддерживают Губаревича? Что тогда?" — спрашивают у Северинца в ответ.





Выясняется, что в правилах проведения праймериз нет запрета на участие чиновников и членов БРСМ. Да и было бы странно, если бы в правилах проведения демократических праймериз содержался такой запрет.





Похоже на то, что государственные идеологи нашли легкий и законный способ влиять на результат оппозиционных праймериз в условиях, когда на встречи с претендентами приходят по 20-30 человек. Достаточно привести еще 20-30 человек, и результаты голосования становятся абсолютно другими.





Применяется ли при мобилизации административный ресурс? Возможно. Но это не принципиально. Оппозиционные политики также мобилизуют своих сторонников приходить на праймериз с помощью того ресурса, который у них имеется.





С другой стороны, очевидны умышленные действия некой "третьей силы", которые имеют целью повлиять на результаты голосования. В этой ситуации перед организаторами праймериз стоит непростая задача: как минимизировать это влияние и сохранить "чистоту" голосования, и, в то же время, не нарушить демократические стандарты?