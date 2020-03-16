Зачем Лукашенко нужно менять Конституцию

На встрече с министром внутренних дел Юрием Караевым глава белорусского государства заявил о своей уверенности, что милиция сможет обеспечить в Беларуси порядок, пишет "Завтра твоей страны"





Он считает, что «надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается».





Методолог Владимир Мацкевич полагает, что слова Александра Лукашенко были заготовкой к 25 марта или возможному выходу на улицу 15 марта, в День Конституции.





— К весне всегда милиция мобилизуется, накачивается. Сейчас, конечно, ситуация немного необычная, связанная с коронавирусом, с запретом на массовые мероприятия, — говорит аналитик.





По его мнению, в прессу после встреч Лукашенко с важными чиновниками попадают исключительно пиаровские вбросы. В то же время белорусы не осведомлены о «самых важных вещах, которые касаются каждого гражданина. Мы не знаем, что там подготовлено в плане новой Конституции».





— Зачем Лукашенко нужно новая Конституция, ведь он и так уже может избираться бесконечное число раз?





— Я думаю, Конституцию начали готовить под аншлюс, под добровольное объединение с Россией. Тогда подготовка новой Конституции синхронно началась в России и в Беларуси, но в Беларуси, судя по всему, продвинулись гораздо дальше. В России процесс как-то затормозился. И вот сейчас они спонтанно быстро принимают решения, информация о которых попадает в прессу.









А в Беларуси об этом молчат. Но молчат не только потому, что, как обычно, все скрывают от людей, но и потому, что сейчас Лукашенко не выгодно реализовать те положения Конституции, которые он дал задание подготовить еще тогда, когда начиналось это синхронное изменение вместе с российской. Сейчас же это потеряло актуальность, но и Конституционный суд, и люди, которым поручено это делать, не получили отмены приказа, они это сделали и передали «наверх».





— Что новое может быть в Конституции?





— Например, расширение полномочий администрации в ущерб, в том числе, и парламенту, и правительству. Думаю, что госуправление сейчас немного лихорадит от несимметричности информации, которая поступает сверху вниз и снизу вверх. Информационные связи в «вертикали» разлажены.





Поскольку местного самоуправления как такового в Беларуси нет, то это просто нижние звенья «вертикали», а то, что делают низы, уже не контролируется верхами, и информация, которая поступает снизу, не настоящая, а такая, которая, как считают снизу, будет одобрена верхами. Поэтому нарастает шквал лжи в «вертикали». И это тоже была одна из задач, которая ставилась перед этой Конституцией, —упорядочить отношения между местными властями и центральным аппаратом режима.





Но точно знать мы ничего не можем. Активисты «Свежего ветра» добивались от Конституционного суда хоть какой-то информации о тех предложениях, которые он передает в администрацию, но им ответили, что это публиковаться не будет. Причем это был ответ на электронное обращение.



