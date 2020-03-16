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Российское ТВ предупредило о возможном закрытии границы с Беларусью

Ведущий российской программы «Вести недели» Дмитрий Киселев предупредил о возможном закрытии границы с Беларусью. Он рассказал о мерах, которые предпринимаются российским правительством.

«Сейчас принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдовой. В ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница с Беларусью», — сказал Дмитрий Киселев.

Вчера российский премьер-министр Михаил Мишустин позвонил главе беларусского правительства Сергею Румасу. Он проинформировал о мерах, предпринимаемых для противодействия распространению коронавируса. В сообщении пресс-секретаря беларусского Совмина подчеркивалось, что премьеры отдельно обсуждали транзит людей и грузов в новых условиях.

Никаких официальных сообщений о закрытии границы между Россией и Беларусью не публиковалось. Не высказывались на этот счет и представители российского правительства, другие официальные лица.

Сегодня, по словам Киселева, российское правительство должно объявить о мерах поддержки экономики в связи с коронавирусом, пишет REFORM.by.
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