Российское ТВ предупредило о возможном закрытии границы с Беларусью
Ведущий российской программы «Вести недели» Дмитрий Киселев предупредил о возможном закрытии границы с Беларусью. Он рассказал о мерах, которые предпринимаются российским правительством.
«Сейчас принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдовой. В ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница с Беларусью», — сказал Дмитрий Киселев.
Вчера российский премьер-министр Михаил Мишустин позвонил главе беларусского правительства Сергею Румасу. Он проинформировал о мерах, предпринимаемых для противодействия распространению коронавируса. В сообщении пресс-секретаря беларусского Совмина подчеркивалось, что премьеры отдельно обсуждали транзит людей и грузов в новых условиях.
Никаких официальных сообщений о закрытии границы между Россией и Беларусью не публиковалось. Не высказывались на этот счет и представители российского правительства, другие официальные лица.
Сегодня, по словам Киселева, российское правительство должно объявить о мерах поддержки экономики в связи с коронавирусом, пишет REFORM.by.
07:59 16/03/2020
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