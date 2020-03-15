+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Пинске в праймериз оппозиции победил Юрий Губаревич

Более ста человек собрались в столице Полесья на предварительные выборы единого кандидата от демократической оппозиции.

Несмотря на то, что особой рекламы этой политической акции в городе не было, в конференц-зале гостиничного комплекса «Припять» собралось более сотни человек, многие стояли, так как сидячих мест всем не хватило.

Люди пожертвовали выходным воскресным днём, чтобы узнать, какие перемены могут быть в стране. Многие говорили, что устали от стабильной стагнации многих сфер жизни в Беларуси, о том, что не доверяют чиновникам. О том, что хотят принять участие в настоящих прозрачных и справедливых выборах, чтобы прийти на участок для голосования добровольно и реально увидеть и услышать, как считают голоса члены избиркомов.
 
Важно отметить, что среди пришедших большинство было не из числа бывших политических активистов, пишет "Медиа-Полесье".

Итог праймериз в Пинске:

— зарегистрировалось – 104 человека;

— получили бюллетени – 102 человека;

— проголосовал – 101 человек.

Голоса распределились:

— за Юрия Губаревича – 48 человек;

— за Ольгу Ковалькову – 0;

— за Николая Козлова – 4 человека;

— за Павла Северинца — 45 человек;

— за Алексея Януковича – 3 человека;

1 бюллетень признан недействительным.

Итоги праймериз в 10 городах (проголосовало 470 человек):
— Юрий Губаревич — 122 (26,12%);

— Ольга Ковалькова — 19 (4,07%);

— Николай Козлов — 38 (8,14%);

— Павел Северинец — 277 (59,31%);

— Алексей Янукевич — 11 (2,36%);

— недействительных бюллетеней — 3.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru