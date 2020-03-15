В Пинске в праймериз оппозиции победил Юрий Губаревич
Более ста человек собрались в столице Полесья на предварительные выборы единого кандидата от демократической оппозиции.
Несмотря на то, что особой рекламы этой политической акции в городе не было, в конференц-зале гостиничного комплекса «Припять» собралось более сотни человек, многие стояли, так как сидячих мест всем не хватило.
Люди пожертвовали выходным воскресным днём, чтобы узнать, какие перемены могут быть в стране. Многие говорили, что устали от стабильной стагнации многих сфер жизни в Беларуси, о том, что не доверяют чиновникам. О том, что хотят принять участие в настоящих прозрачных и справедливых выборах, чтобы прийти на участок для голосования добровольно и реально увидеть и услышать, как считают голоса члены избиркомов.
Важно отметить, что среди пришедших большинство было не из числа бывших политических активистов, пишет "Медиа-Полесье".
Итог праймериз в Пинске:
— зарегистрировалось – 104 человека;
— получили бюллетени – 102 человека;
— проголосовал – 101 человек.
Голоса распределились:
— за Юрия Губаревича – 48 человек;
— за Ольгу Ковалькову – 0;
— за Николая Козлова – 4 человека;
— за Павла Северинца — 45 человек;
— за Алексея Януковича – 3 человека;
1 бюллетень признан недействительным.
Итоги праймериз в 10 городах (проголосовало 470 человек):
— Юрий Губаревич — 122 (26,12%);
— Ольга Ковалькова — 19 (4,07%);
— Николай Козлов — 38 (8,14%);
— Павел Северинец — 277 (59,31%);
— Алексей Янукевич — 11 (2,36%);
— недействительных бюллетеней — 3.
19:38 15/03/2020
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