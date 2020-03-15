Если исходить из того, какая у Сталина была зарплата, то все было не так уж плохо. Официальная зарплата Сталина составляла десять тысяч рублей. Квалифицированный служащий в Советском Союзе зарабатывал в десять раз меньше. В те времена стоимость личного автомобиля «Победа» примерно соответствовала размеру зарплаты Сталина. Но жалование в десять раз больше, чем у квалифицированного работника, для лидера мировой державы — это не так уж и много. Но у этой медали есть и другая сторона. Отец народов мог вести скромную и нерасточительную жизнь благодаря тому, что мог пользоваться большим числом самых разных привилегий. Так он и делал, пишет чешское издание Forum24 (перевод ИноСМИ ).





В Советском Союзе в распоряжении Сталина находились около 20 загородных резиденций, дач, в основном на морском побережье: в Крыму, Абхазии, Сочи. На одной из таких дач близ Кунцево Иосиф Виссарионович наконец скончался.





Как раз там был составлен список вещей, принадлежавших Сталину. Они перечислены в документе, подготовленном главой тайной полиции Лаврентием Берией в тот вечер пятого марта, когда генералиссимуса нашли мертвым. Из списка известно, что у вождя были несколько трубок, шесть френчей, десять брюк и сберкнижка с девятью рублями. Никаких драгоценностей и тому подобного, что могло бы представлять большую ценность.





Также не было найдено наличных. Деньги не нашли и на других дачах, где Сталин бывал за 30 лет своего правления.





Согласно одной теории заговора, Сталин был невероятно богат. Якобы в день его смерти офицеры открыли сейф на ближней даче и обнаружили там более 3,6 миллионов рублей, а также большие суммы в валюте. Однако никаких документов, это подтверждающих, нет, и не ясно, где Сталин хранил свою зарплату. Не тратился он и на одежду и обувь.





По воспоминаниям сотрудника сталинской охраны Николая Власика, ночью, когда генералиссимус спал, старые ботинки вождю меняли на новые. Утром Сталин без разговоров обувался в новые кожаные ботинки. Но иногда, по неизвестной причине, он требовал свои старые, дырявые башмаки.





Машину он, конечно, тоже сам не покупал. Любимым автомобилем Сталина был Packard 12, который он получил в подарок от президента США Франклина Рузвельта. Именно на этом автомобиле Сталин ездил во время знаменитых конференций союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме. При Сталине советским производителям автомобилей поручили сконструировать советский лимузин, которым могли бы пользоваться советские руководители. Во время Второй мировой войны ЗИС (завод, переименованный в честь Сталина, то есть Завод имени Сталина) выпустил такой автомобиль — ЗИС-110. Потом модель переделали специально для Сталина, назвав ЗИС-115. Генералиссимус ездил на этом автомобиле, но от Packard так и не отказался.





На что Сталин тратил зарплату, непонятно, как неизвестно и то, заботила ли она его вообще. Вождь также мог заработать много денег как автор книг, которые большими тиражами выходили в СССР и за рубежом. Нам известно, что Гитлер тоже получал за «Мою борьбу» большие гонорары. Никто никогда не отважился сказать ему, что он должен платить с них налоги. Сталин также, по свидетельствам современников, не баловал своих родственников, включая детей и внуков. 30 тысяч рублей, которые наконец были найдены, поделили между собой его потомки.





Сегодня в России мало что изменилось. Говорят, что президент Владимир Путин является одним из богатейших людей мира, но доказать это трудно. Вряд ли он беден, но его деньги, скорее всего, распределены каким-нибудь неприметным образом с помощью разных посредников по незаметным счетам. Возможно, когда-нибудь станет известно, что официально у него почти ничего не было. После него не останется даже трубок, потому что он не курит. Ну, может, останется кимоно.сли исходить из того, какая у Сталина была зарплата, то все было не так уж плохо. Официальная зарплата Сталина составляла десять тысяч рублей. Квалифицированный служащий в Советском Союзе зарабатывал в десять раз меньше. В те времена стоимость личного автомобиля «Победа» примерно соответствовала размеру зарплаты Сталина. Но жалование в десять раз больше, чем у квалифицированного работника, для лидера мировой державы — это не так уж и много. Но у этой медали есть и другая сторона. Отец народов мог вести скромную и нерасточительную жизнь благодаря тому, что мог пользоваться большим числом самых разных привилегий. Так он и делал.





В Советском Союзе в распоряжении Сталина находились около 20 загородных резиденций, дач, в основном на морском побережье: в Крыму, Абхазии, Сочи. На одной из таких дач близ Кунцево Иосиф Виссарионович наконец скончался.





Как раз там был составлен список вещей, принадлежавших Сталину. Они перечислены в документе, подготовленном главой тайной полиции Лаврентием Берией в тот вечер пятого марта, когда генералиссимуса нашли мертвым. Из списка известно, что у вождя были несколько трубок, шесть френчей, десять брюк и сберкнижка с девятью рублями. Никаких драгоценностей и тому подобного, что могло бы представлять большую ценность.





Также не было найдено наличных. Деньги не нашли и на других дачах, где Сталин бывал за 30 лет своего правления.









Согласно одной теории заговора, Сталин был невероятно богат. Якобы в день его смерти офицеры открыли сейф на ближней даче и обнаружили там более 3,6 миллионов рублей, а также большие суммы в валюте. Однако никаких документов, это подтверждающих, нет, и не ясно, где Сталин хранил свою зарплату. Не тратился он и на одежду и обувь.





По воспоминаниям сотрудника сталинской охраны Николая Власика, ночью, когда генералиссимус спал, старые ботинки вождю меняли на новые. Утром Сталин без разговоров обувался в новые кожаные ботинки. Но иногда, по неизвестной причине, он требовал свои старые, дырявые башмаки.





Машину он, конечно, тоже сам не покупал. Любимым автомобилем Сталина был Packard 12, который он получил в подарок от президента США Франклина Рузвельта. Именно на этом автомобиле Сталин ездил во время знаменитых конференций союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме. При Сталине советским производителям автомобилей поручили сконструировать советский лимузин, которым могли бы пользоваться советские руководители. Во время Второй мировой войны ЗИС (завод, переименованный в честь Сталина, то есть Завод имени Сталина) выпустил такой автомобиль — ЗИС-110. Потом модель переделали специально для Сталина, назвав ЗИС-115. Генералиссимус ездил на этом автомобиле, но от Packard так и не отказался.





На что Сталин тратил зарплату, непонятно, как неизвестно и то, заботила ли она его вообще. Вождь также мог заработать много денег как автор книг, которые большими тиражами выходили в СССР и за рубежом. Нам известно, что Гитлер тоже получал за «Мою борьбу» большие гонорары. Никто никогда не отважился сказать ему, что он должен платить с них налоги. Сталин также, по свидетельствам современников, не баловал своих родственников, включая детей и внуков. 30 тысяч рублей, которые наконец были найдены, поделили между собой его потомки.





Сегодня в России мало что изменилось. Говорят, что президент Владимир Путин является одним из богатейших людей мира, но доказать это трудно. Вряд ли он беден, но его деньги, скорее всего, распределены каким-нибудь неприметным образом с помощью разных посредников по незаметным счетам. Возможно, когда-нибудь станет известно, что официально у него почти ничего не было. После него не останется даже трубок, потому что он не курит. Ну, может, останется кимоно.