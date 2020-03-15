Dagens Nyheter: Русские все больше шутят о Путине в аду

Путин обнулил свои четыре прошлых президентских срока, тем самым подготовив почву для того, чтобы остаться у власти еще на 12 лет, и это породило волну новых русских шуток. Речь все чаще идет о том, как Путин поплатится за содеянное.

"Черт, я так разочарован! Я думал, они проявят побольше фантазии! Придумают какой-нибудь хороший, сложный способ изменить конституцию, чтобы все хотя бы внешне выглядело получше".





Мой приятель Саша буквально кричит по телефону. Он только что узнал, что Госдума обнуляет четыре прошлых президентских срока Путина, и это привело его в ярость. Мне не удается ввернуть ни словечка.





«Просто обнулили его президентские сроки! Они даже не могут что-то придумать! Мы останемся с этим старым пердуном до 2036 года!»





Дальше идут выражения, которые в Dagens Nyheter напечатать нельзя.





Во вторник российская Госдума обсуждала предложения по изменению Конституции. Космонавт на пенсии Валентина Терешкова предложила обнулить четыре прошлых президентских срока Путина. Он сможет начать все сначала, а значит — просидеть еще два срока подряд один за другим. Нынешняя российская Конституция этого не позволяет.





Затем сам Путин прибыл в парламент и одобрил изменение. На следующий день Госдума поспешно приняла его в третьем окончательном чтении. Через несколько часов то же самое сделал и Совет Федерации. Постановление, которое на практике значит, что Путин будет президентом пожизненно, было проведено за два дня и без всяких дискуссий.





Я спросила дочкиного тренера по плаванию, что он думает по этому поводу. Он ответил новым анекдотом про Путина.





«Мужик прибегает и говорит: „Путина похитили бандиты, требуют пять миллионов долларов, а иначе обольют его бензином и сожгут! Вот ходим, собираем, кто сколько даст!" Приятель отвечает: „Ну, больше пяти литров дать не смогу…"»





За день до этого я приезжала на свалку в пригороде Санкт-Петербурга, родного города Путина. Полицейский сфотографировал наши пресс-карты. Мой фотограф возразила, что это незаконно.





«Согласен», — ответил полицейский.





И вдруг — как гром среди ясного неба: он процитировал один из любимейших слоганов российской оппозиции.





«Путин — вор», — заявил он.





Через день моя лента в социальных сетях наполнилась свежими анекдотами с пылу с жару. Так россияне стараются сохранять свое психологическое здоровье — высмеивая власть имущих. Сейчас речь все чаще идет о том, как Путину предстоит расплачиваться за содеянное.









«В общем, умер Путин. Иисус ему такой: „В рай пущу, но через чистилище. Там тебя черти поимеют столько раз, сколько ты был президентом". Ради рая шесть раз — немного, обрадовался Путин. Привели его к чертям, смотрит, а там Терешкова сидит. Путин: „А она зачем?" Черти ему: „А она будет счёт обнулять"».





Новая Конституция еще должна быть принята по результатам консультативного референдума 22 апреля. Кроме того, одобрить списание четырех прошлых президентских сроков должен Конституционный суд.





Само собой, результаты будут такими, какими их хочет видеть Кремль. Единственная проблема властей — так называемый референдум. Он будет лишь консультативным, ведь велик риск, что явка составит менее 50%, а значит, результаты вообще нельзя будет засчитать. Но, несмотря на то, что формально этот референдум не повлияет на ситуацию, для Кремля важно, чтобы явка не оказалась мучительно низкой.





Чтобы привлечь народ на голосование об изменении российской Конституции, дополнений к поправкам сделали столько, что теперь документ может стать минимум на 50% обширнее. В ходе обсуждения предлагалось все — от повышения пенсий до бесплатных обедов школьникам.





В книге «Свет, который потерпел неудачу» (The light that failed) Иван Крастев и Стивен Холмс (Stephen Holmes) пишут, что Россия никогда по-настоящему не вступала на путь демократии. Вместо этого она имитировала демократию. Это началось еще при Ельцине в 1990-е годы и продолжилось при Путине.





Крастев и Холмс ошибаются. В 1998 году Ельцин попытался изменить Конституцию так, чтобы получить возможность пойти на третий президентский срок. Но Конституционный суд ему отказал.





Иными словами, прецедент есть. По идее, Конституционный суд вообще не обязан рассматривать такое дело еще раз.





За двадцать лет Путина у власти ложь Кремля стала настолько наглой, что и российская общественность, и западный мир начали терять к ней чувствительность. Все чаще Россию рассматривают как безнадежный случай, а власть Путина считают продолжением правления Ельцина. Но Ельцину Конституционный суд отказал. И при нем российская независимая пресса переживала расцвет.





Смысл не в том, чтобы идеализировать 1990-е — Россия и тогда не была функционирующей демократией. Смысл в том, чтобы признать очевидное: при Ельцине оппозиции разрешали баллотироваться на выборах, судам — принимать решения против воли властей, а СМИ — делать свою работу. При Путине же все наоборот.





Почему это так важно понять? Потому что это доказывает, что альтернативы были.





В последние годы в России прошли сотни демонстраций против путинского режима. Те, кто хочет от него избавиться, по-прежнему в меньшинстве. Но происходящее сейчас, вероятно, спровоцирует еще больше протестов.





Оппозиционные слоганы стали известны всем. «Путина за решетку», «Долой жуликов и воров» — все это можно сейчас услышать от самых обычных россиян.





Когда я услышала, как полицейский у свалки внезапно выругался на Путина, я была поражена.





«Полицейский действительно сказал „Путин — вор?"» — спросила я фотографа.





«Ясное дело».





Фотограф удивилась моему удивлению.





Путин может остаться до 2036 года





В начале года Путин сообщил, что Россия изменит Конституцию. Изменения должны быть одобрены российской Госдумой, а также народом в ходе консультативного референдума 22 апреля.





10 марта Валентина Терешкова, депутат от «Единой России», предложила дополнение: обнулить четыре прежних президентских срока Путина. Через полтора часа в Думе выступил сам Путин и одобрил это предложение при условии, что его примет Конституционный суд.





Дума одобрила предложение очень быстро. Окончательное третье чтение состоялось 11 марта. В тот же день изменения в Конституции принял и Совет Федерации. Российской правовой системе далеко до независимости, и будет очень неожиданно, если Конституционный суд не одобрит решение.









Предложение Терешковой подразумевает, что Путин, чей нынешний президентский срок истекает в 2024 году, сможет претендовать еще как минимум на два срока по шесть лет. Это значит, что его последний срок истечет в 2036 году. Тогда Путину будет 84 года.





Администрация Москвы запретила большие скопления народа, в том числе демонстрации, до 10 апреля. Власти утверждают, что таким образом хотят ограничить распространение коронавируса, но оппозиция убеждена, что тем самым они стремятся помешать гражданам выйти на протесты против конституционных изменений.