В Бресте 14 марта прошло голосование кампании «Народное голосование» (праймериз), которое проводит оппозиция. Ряд политических партий решили таким образом выбрать единого кандидата, который и примет участие в президентских выборах 2020 года – если, конечно, его зарегистрируют кандидатом в президенты. Кандидаты на «единого» планируют проехать 56 населенных пунктов (если коронавирус не помешает – прим. ред.) и провести там внутренние выборы, пишет "Брестская газета"

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Борьбу за победу в праймериз ведут пять человек: зампредседателя партии Белорусского народного фронта Алексей Янукевич, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатели оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец и Ольга Ковалькова, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.





Арендованный для проведения народного голосования в Бресте зал с трудом вместил всех желающих поучаствовать в мероприятии. Сидячих мест многим не хватило.





До начала мероприятия процедуру регистрации прошли более 130 человек, бюллетени для голосования взяли 118, а в урне их оказалось 116.





Прежде, чем перейти непосредственно к голосованию, каждый «кандидат в кандидаты» имел возможность в течение пяти минут рассказать о себе, о том, что, на его взгляд, нужно менять в стране, и т. д.













Очередность выступлений определили жеребьевкой. Потом «избиратели» задавали вопросы – общие для всех кандидатов. Правда, один был персонально для Николая Козлова: «Цi можа прэзiдэнт не ведаць роднай мовы?» (глава ОГП был единственным из пяти человек, кто выступал на русском языке – прим. ред.).





Николай Козлов был единственным из пяти участников праймериз, кто говорил на русском языке.





Спрашивали также про люстрацию, про то, пожали ли бы кандидаты руку Лукашенко, как достичь обещанной Северинцем пенсии в 500 долларов, что делать с вредными производствами и БелАЭС и т. д.





Пока звучали вопросы, участники праймерз всё помечали, чтобы потом по очереди опять же в течение пяти минут ответить хотя бы на часть из них.





А потом началось непосредственно голосование. Каждый из «избирателей» с заполн ым бюллетенем походил к прозрачной урне и опускал листок внутрь.





Когда все желающие отдали свои голоса, урну на открыли, высыпали содержимое на стол и начали подсчет. Сначала подсчитали все бюллетени, а потом стали раскладывать их по стопкам кандидатов, не забывая назвать отмеченную в каждом листке фамилию и показывая каждый бюллетень собравшимся. «Лида, смотри как надо», – явно обращаясь к главе Центризбиркома, громко отметил кто-то из участников голосования.





В итоге победу в Бресте одержал Павел Северинец – за него свой голос отдали 63 человека.





На втором месте Юрий Губаревич – у него 34 голоса. Ольга Ковалькова набрала 14 голосов, за Николая Козлова проголосовали четыре человека, за Алексея Янукевича – один.









Мы спросили у некоторых брестчан, за кого они отдали свой голос и почему.





– Я голосовал за Павла Северинца, потому что считаю, что он наиболее сильный из всех кандидатов, – говорит Константин. – Я всегда голосую за самого сильного кандидата. Он более убедительно говорит, и я думаю, более убедительно сделает. Я давно слежу за его деятельностью, подписан на него в соцсетях.





– Я за Павла голосую, потому что это выверенный боец. Не каждый боец просидит (за свою политическую и общественную деятельность Северинец провел около шести лет в колониях, на «химиях» и в ИВС – прим. ред.) столько лет и продолжает дальше бороться. Я на него надеюсь и за него голосую, – сказал Алесь.





Еще один брестчанин, Олег, тоже голосовал «за Пашу»:





– Человек страдал за народ, свой срок отсидел. Значит, человек будет и дальше за него страдать. Тот, который на себе все это испытал, я считаю, он будет эту линию держать до конца. Это во-первых. А во-вторых, мне и программа его нравится. Единственное, я хотел задать вопрос всем кандидатам, не успел передать лист. Я хотел узнать у всех кандидатов, что они собираются делать с госдолгом Беларуси, который висит, 40 млрд, и как будут кандидаты эту проблему решать. И второе: в этот период экономическая ситуация будет сложной, как будут защищать самые уязвимые слои населения – пожилых, студентов, многодетные семьи.





А вот пенсионер Александр Арсеньевич голосовал за Ольгу Ковалькову.





– Я считаю, что надо поменять мужиков на женщину. Хватит уже мужчинам. Женщина все-таки ближе к людям, более понимает ситуацию. Сколько было женщин, посмотрите, какие успехи. Ту же Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах – прим. ред.) взять. Вывела страну на вершину для многих мужчин не досягаемую. Так что я за женщину. Тем более, что она – образованный человек, имеет два образования, самое главное – экономическое, потому что у нас проблема с экономикой большая. Во-первых, в экономике работают, мягко говоря, абсолютно тупые люди. Они элементарных вещей не знают. А во-вторых, руководитель должен быть ближе к народу. Я вот лично в 1994 году голосовал за Лукашенко. Я думал, что он будет с народом. В то время коррупция была страшнейшая, продавали все подряд, что только двигалось. А теперь все недвижимое продают, землю. Это додуматься, что за кладбище уже платить надо. Это как? К чему мы пришли? Поэтому нужен другой уровень. Я думаю, современный человек, молодая женщина, образованная, 36 лет – перспектива должна быть.









Ольга Ковалькова – единственная женщина-кандидат в кандидаты от оппозиции.

Правозащитник Роман Кисляк, который является членом движения «За Свободу» голосовал, конечно же, за лидера движения – Юрия Губаревича.





– Я считаю, что много достойных кандидатов. Вообще, на мой взгляд, нужно выбрать такого лидера от оппозиции на длительный срок – на три года или пять. Нужно объединяться не только на выборы.





Блогер Сергей Петрухин отдал свой голос за Северинца.





– Мне он импонирует как человек, который давно в этом деле и который бескомпромиссный. От него исходит такая сила мужская, он такой спортивный и он готов идти до конца. Он несгибаемый, волевой человек, который держит свое слово.



