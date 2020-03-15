Американские истребители F-22 при поддержке самолета-заправщика КС-135 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 выполнили в субботу перехват двух пар российских противолодочных самолетов Ту-142 в 45 милях от побережья Аляски. Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Аляски, сообщило в субботу командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), сообщает «Голос Америки»





Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО к западу и к северу от Аляски. Два самолета, появившиеся в западной части, находились в зоне примерно четыре часа в непосредственной близости от места, в котором в этот момент ВМС США проводили учения ICEX c участием подводных лодок. Американские истребители сопровождали российские самолеты в течение всего этого времени.









Пара Ту-142, появившаяся к северу от Аляски, провела в зоне примерно 15 минут и также сопровождалась F-22.





Российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве в море Бофорта, в 45 морских милях от побережья Аляски, не заходя в суверенное воздушное пространство США или Канады.