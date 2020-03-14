Вот и в Дрогичине среди голосующих были главный редактор ивановской районки Игорь Гетман. В зале были журналистка дрогичинской районки Галина Шафран, чиновники.





Настоящий разгул демократии получился – чиновники голосовали за оппозиционеров.

Всего 38 участников собрания получили бюллетени для голосования. По итогу подсчета больше всех голосов получил Юрий Губаревич.





Голоса распределились следующим образом:

24 – Юрий Губаревич (“Рух за Свабоду”)

13 – Павел Северинец (Беларуская христианская демократия)

1 – Николай Козлов (Объединенная гражданская партия)

0 – Ольга Ковалькова (БХД, самовыдвиженка)

0 – Алексей Янукевич (партия БНФ)

И все же пока в большинстве городов победа не за Губаревичем, а за сопредседателем БХД Павлом Северинцем.