Поляки заявляют о самой высокой за 20 лет поддержке членства в НАТО

Об этом информирует польский Центр исследований общественного мнения (CBOS).





“Поддержка членства Польши в НАТО сейчас является самой высокой за историю наших исследований: 83%. При этом 53% поддерживают безусловно. Против высказались лишь 2% опрошенных”, - отмечает CBOS, заметив, что не определились по этому поводу 9% поляков.





По данным социологов, перед вступлением в НАТО, в феврале 1999 года, этот шаг поддерживали 60% поляков, 11% были против, а 23% воздержались от оглашения своей позиции.