+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Поляки заявляют о самой высокой за 20 лет поддержке членства в НАТО

Членство в НАТО поддерживают 83% граждан Польши, это наивысший показатель со времени присоединения страны к Альянсу в 1999 году.

Об этом информирует польский Центр исследований общественного мнения (CBOS).

“Поддержка членства Польши в НАТО сейчас является самой высокой за историю наших исследований: 83%. При этом 53% поддерживают безусловно. Против высказались лишь 2% опрошенных”, - отмечает CBOS, заметив, что не определились по этому поводу 9% поляков.

По данным социологов, перед вступлением в НАТО, в феврале 1999 года, этот шаг поддерживали 60% поляков, 11% были против, а 23% воздержались от оглашения своей позиции.
Укринформ
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru