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Северинец победил в Бресте, Губаревич - в Дрогичине

14 марта праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты от оппозиции прошли в Бресте и Дрогичине. Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец занял первое место в Брест, получив 63 голоса из 116.

Юрий Губаревич в Бресте набрал 34 голоса, Ольга Ковалькова - 14, Николай Козлов - 4, Алексей Янукевич - 1.

А вот в  Дрогичине у сопредседателя БХД было второе место и 13 голосов из 38. Лидером голосования стал председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич - 24 голоса. Один человек проголосовал за Николая Козлова.

Завтра встречи состоятся в Пинске и Столине. 
"Белорусский партизан"
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