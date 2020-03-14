Путин подписал закон о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправках к Конституции.
Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был принят Госдумой 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.
14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ - все они одобрили поправки.
Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.
14:39 14/03/2020
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