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Литва закрывает границу. Въезд иностранцам запрещен

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила, что 14 марта с 18.00 Литва возобновит контроль на внутренних границах Евросоюза, а также с этого времени всем иностранцам будет запрещен въезд, пишет Delfi.lt.

Литва закрывает границу. Въезд иностранцам запрещен
Фото: Инга Шкелер, TUT.BY
«Отвечая на меры, принятые нашими соседями, мы считаем, что эта мера целесообразна и поможет справиться с угрозами, с которыми мы сталкиваемся. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным», — отметила глава МВД Литвы.

Исключение составят те, у кого есть разрешение на работу в Литве, пишет tut.by

Всем литовцам, которые вернуться на родину из-за границы, потребуется 14 дней провести в самоизоляции.

Ограничения не коснутся грузового сообщения.
.tut.by
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