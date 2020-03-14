Литва закрывает границу. Въезд иностранцам запрещен

«Отвечая на меры, принятые нашими соседями, мы считаем, что эта мера целесообразна и поможет справиться с угрозами, с которыми мы сталкиваемся. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным», — отметила глава МВД Литвы.





Исключение составят те, у кого есть разрешение на работу в Литве, пишет tut.by





Всем литовцам, которые вернуться на родину из-за границы, потребуется 14 дней провести в самоизоляции.





Ограничения не коснутся грузового сообщения.



