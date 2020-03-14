Литва закрывает границу. Въезд иностранцам запрещен
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила, что 14 марта с 18.00 Литва возобновит контроль на внутренних границах Евросоюза, а также с этого времени всем иностранцам будет запрещен въезд, пишет Delfi.lt.
Фото: Инга Шкелер, TUT.BY
«Отвечая на меры, принятые нашими соседями, мы считаем, что эта мера целесообразна и поможет справиться с угрозами, с которыми мы сталкиваемся. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным», — отметила глава МВД Литвы.
Исключение составят те, у кого есть разрешение на работу в Литве, пишет tut.by
Всем литовцам, которые вернуться на родину из-за границы, потребуется 14 дней провести в самоизоляции.
Ограничения не коснутся грузового сообщения.
14:02 14/03/2020
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