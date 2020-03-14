Россия стягивает на Донбасс новейшее вооружение и “глушилки”

Волонтеры InformNapalm предлагают свои новые исследования относительно вооружения российских оккупационных войск на Донбассе как иллюстрацию к отчетам СММ ОБСЕ.





"Очередной отчет СММ ОБСЕ №60/20 от 12 марта 2020 разоблачил новое место дислокации на южной окраине Луганска 3 современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ): РБ-341В «Леер-3», Р-934Б «Синица» и СБ-636 «Свет-КУ». Эти системы также неоднократно попадали в фокус OSINT-исследований международного волонтерского сообщества InformNapalm", - говорится в сообщении на сайте.





Также отмечается, что месяц назад в отчете СММ ОБСЕ №40/20 от 18 февраля 2020 появилась другая интересная информация, что 16 февраля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы: Р-330Ж «Житель», Р-934Б «Синица» и СБ-636 «Свет-КУ» возле населенного пункта Вербовая Балка.





InformNapalm обнародовал ряд фото, подтверждающих и детализирующих данные отчета ОБСЕ №40/20.





Опираясь на исходные данные, что снимок развернутых российских систем РЭБ сделан возле населенного пункта Вербовая Балка в 28 км на юго-восток от Донецка (информация из отчета ОБСЕ №40/20), OSINT-исследователи InformNapalm определили по характерным особенностям местности и угла крыши здания, которые попали на фото, что это территория аэродрома Моспино. Она имеет хорошую инфраструктуру, которая осталась неповрежденной. Расстояние от линии фронта достаточное и оптимальное для использования этого аэродрома как базы для армейских БПЛА.









Например, БПЛА Орлан-10, которые входят в состав российского комплекса РБ-341В «Леер-3», предназначенного для подавления GSM-связи с помощью препятствий. Комплекс также способен подменять вышки сотовой связи и отправлять абонентам фейковые SMS с целью введения в заблуждение или психологического давления. Мощное прикрытие этой территории российскими системами РЭБ и РЛС также указывает на вероятность развернутого в этом районе российского командного пункта.





Российский комплекс СБ-341В «Леер-3» также был замечен СММ ОБСЕ 10 марта 2020 года в окрестностях Луганска, и это указано в отчете №60/20.





Отмечается, что 27 февраля читатели InformNapalm передали фото SMS-сообщений, которые поступали на их телефоны в г.Счастье в Новоайдарском районе Луганской области. Эти фото также косвенно подтверждают активное применение российскими военными СБ-341В «Леер-3» и БПЛА Орлан-10 с целью психологического воздействия на украинских военнослужащих и гражданское население.









Таким образом, резюмируют волонтеры InformNapalm, Российская Федерация продолжает использование своих новейших комплексов, вооружения и систем на Донбассе. Это все чаще фиксируют международные наблюдатели, однако, ни МИД, ни президент Украины пока не придает этим фактам должного внимания для инициирования ужесточения международных санкций против страны-агрессора.



