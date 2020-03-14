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«Не воспринимайте нас в штыки, мы за вас». К активисту пришли с социальным расследованием

Активиста Валерия Рябцева посетила администрация школы в рамках проверки, надлежащим ли образом он ухаживает за своим несовершеннолетним ребенком с инвалидностью.

Валерий Рябцев

Напомним, что запрос о проведении такой проверки направила в администрацию школы судья суда Заводского района г. Минска Елена Капцевич после того, как привлекла Рябцева к административной ответственности за участие в акциях против интеграции.

Представляли администрацию школы три человека. Они вручили Валерию Рябцеву  уведомление, согласно которому «состоится посещение несовершеннолетнего [ребенка Рябцева — прим.] в рамках социального расследования, в соответствии с п.12 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 года №22 О признании детей находящимся в социально опасном положении”.

“Среди критериев этого Постановления [применительно к родителю, в отношении которого проводится проверка — прим.] указаны статьи 9.1 (Умышленое причинение телесного повреждения), 17.1 (Мелкое хулиганство), 17.3 (Распитие алкогольных напитков ) КоАП и др. Однако ни по одному из этих критериев я не попадаю”, — отметил активист.


Администрация школы с этим согласна:

“Они сказали: мы против вас ничего не имеем, — вспоминает Валерий Рябцев.  — Жилище удовлетворительное, все убрано. «Не воспринимайте нас в штыки, мы за вас». Я говорю, что понимаю: на нынешнем этапе вы за меня, а потом в конце концов вы будете против меня, если будет так приказано".

Представительницы администрации сослались на "какую-то административную инструкцию, согласно с которой им необходимо ходить". Рябцев в свою очередь сослался на Международный пакт о гражданских и политических правах, где указано право на свободу мирных собраний, а также подчеркнул, что международное законодательство имеет приоритет над национальным.

"А значит, участвуя в акциях против интеграции, я ничего не нарушал", — подчеркнул активист.

Также Валерий Рябцев узнал, что документы, составленные посетившей его администрацией школы, "будут направлены дальше и в конце концов администрация района будет решать, ставить ли нас на СОП".
spring96.org
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