В Казахстане предотвращен крупный теракт

"Тринадцатого марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и... подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации ИГИЛ", - говорится в сообщении.









По данным комитета, арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Новруза, у него изъяты две боевые гранаты.









Возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму, либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается.



