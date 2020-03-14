+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сотрудников штаб-квартиры ООН переводят на удаленную работу

Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за коронавируса до 12 апреля будут работать удаленно, если нет необходимости в их физическом присутствии. Через три недели этот срок могут продлить.


«В соответствии с распоряжением Генерального секретаря ООН все сотрудники ООН в Нью-Йорке, работа которых не требует физического присутствия в офисе, будут работать из дома»,— говорится в сообщении ООН в Twitter.

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2,2 тыс. человек, умерло почти 50. В мире число заразившихся превысило 140,7 тыс., умерло почти 5,4 тыс. человек.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru