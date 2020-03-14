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Северинец победил на праймериз в Березе

Сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец 13 марта победил на первых праймериз в Брестской области. В Березе он получил 35 голосов из 49.

За лидера Движения "За свободу" Юрия Губаревича проголосовали 8 человек, за лидера ОГП Николая Козлова - 4, за представителя Партии БНФ Алексея Янукевича - 2, за Ольгу Ковалькову, которая также представляет БХД, - 0.


Расписание следующих встреч:

14:03, Брест, Дрогичин. 
15.03, Пинск, Столин
17:03 Барановичи.
"Белорусский партизан"
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