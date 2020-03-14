Северинец победил на праймериз в Березе

За лидера Движения "За свободу" Юрия Губаревича проголосовали 8 человек, за лидера ОГП Николая Козлова - 4, за представителя Партии БНФ Алексея Янукевича - 2, за Ольгу Ковалькову, которая также представляет БХД, - 0.









Расписание следующих встреч:





14:03, Брест, Дрогичин.

15.03, Пинск, Столин

17:03 Барановичи.