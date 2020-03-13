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Польша закрывает границу и ограничивает работу торговых центров

Польша вводит запрет на въезд для иностранцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Кроме того, в стране ограничивают деятельность торговых центров, передает rmf24.pl.

Польша закрывает границу и ограничивает работу торговых центров
Пока этот режим вводится на 10 дней с возможностью дальнейшего продления. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. 

«Мы принимаем решение о временном возвращении границ, — сказал он. — Заботясь о безопасности поляков, мы будем вводить полный контроль на всех польских границах. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на Востоке — на границе с Украиной, Белоруссией (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner) и Россией контроль и так производится».

По словам премьера, сначала этот режим будет введен на 10 дней с возможностью продления на 20 дней, а потом на месяц. «Все возвращающиеся в страну граждане будут отправлены в 14-дневный карантин», — добавил премьер.
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