Меркель переходит на онлайн-общения с иностранными лидерами

Об этом сообщили журналистам в Берлине на брифинге 13 марта, сообщает ukrinform.ua





"Канцлер Ангела Меркель проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем 16 марта в форме видеоконференции. Планировался визит Вучич, но учитывая ситуацию было принято решение провести переговоры таким образом", - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.





19 марта таким же образом пройдет общение Меркель с люксембургским коллегой Ксавье Беттелом.





Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас вместо визитов на следующей неделе также проведет общение с коллегами с помощью видеосвязи.