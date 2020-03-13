+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Меркель переходит на онлайн-общения с иностранными лидерами

Учитывая ситуацию в мире несколько встреч и переговоров немецких политиков пройдут в виде видеоконференций.

Об этом сообщили журналистам в Берлине на брифинге 13 марта, сообщает ukrinform.ua.

"Канцлер Ангела Меркель проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем 16 марта в форме видеоконференции. Планировался визит Вучич, но учитывая ситуацию было принято решение провести переговоры таким образом", - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

19 марта таким же образом пройдет общение Меркель с люксембургским коллегой Ксавье Беттелом.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас вместо визитов на следующей неделе также проведет общение с коллегами с помощью видеосвязи.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru