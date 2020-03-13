Александра Лукашенко произошли кардинальные перемены. 30 лет назад в жизнипроизошли кардинальные перемены. UDF.BY рассказывает, что произошло с ним в предпоследний год существования СССР.





Первая победа на выборах

В СССР уже полным ходом шла «перестройка», когда в марте 1990 года в советской Беларуси состоялись первые демократические выборы в Верховный Совет. По Шкловскому избирательному округу были зарегистрированы четыре кандидата.





В прежние годы победа осталась бы за чиновником из облисполкома Евсеем Корнеевым, но в новых условиях выборы смог выиграть молодой директор совхоза «Городец».





В чем был секрет успеха Александра Лукашенко? Прежде всего, в его ораторском искусстве. Молодой директор совхоза с трибуны эмоционально критиковал чиновников разных уровней за коррупцию, без устали обличал власти.





Выход на первые роли в парламенте

Оказавшись в Верховном Совете БССР в Минске, Лукашенко с самого начала стал рваться к микрофону и выступать по разным поводам в уже выработанной эмоциональной и яркой манере. Например, в своей первой речи в мае он выступил против создания Института государственного строительства и законодательства:

«Государственные деньги надо считать».





Также с самого начала Лукашенко начал наводить мосты с журналистами республиканских газет. Особенно симпатизировала ему «Советская Белоруссия». В июле газета отметила, что депутату Лукашенко ничего не стоит «срубить хату или отмахать гектар плуга с косой».





В августе издание написало о нем: «Когда он решительно идет к трибуне сессси, все затихают».





Но уже после первых месяцев выступлений в Верховном Совете многие распознали в Лукашенко популиста. Отдельные депутаты удивлялись: тот может выступать и как левый, и как правый, и как центрист – его взгляды меняются и противоречат друг другу.







Лукашенко-рыночник

За полтора года до распада Совесткого Союза 35-летний депутат выступал, в том числе, и как рыночник. В вышедшей в 1990-м книге «Городецкие уроки» Лукашенко критически отмечал:





«Основные беды исходили от административно-командной системы ведения хозяйства и в связи с этим порочной организации труда. Командовали чиновники и по вертикали, и по горизонтали, щедро раздавая «полезные советы». По указанию сверху пахали, сеяли, убирали, сокращали или увеличивали количество голов скота».





Но став президентом, бывший депутат займется тем же самым.





Лукашенко также выступал за развитие фермерства и приватизацию предприятий.





Огурцы для Шушкевича





Уже в 1990-м, как только Лукашенко оказался в Верховном Совете, стало заметно, что молодой депутат мечтает о значительно большем.





Когда в новом составе парламента проходили выборы председателя постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию и социальному развитию села, представитель Шкловского района выдвинул свою кандидатуру и отчаянно сражался за победу.





«Мне как в самом плохом колхозе, начинают выкручивать руки: ты должен снять во имя будущего свою кандидатуру», – жаловался депутат.





Но при голосовании коллег он занял второе место.





Лукашенко также пытался найти подход к первому заместителю председателя Верховного Совета Станиславу Шушкевичу. Тот вспоминал о событиях 1990-го:





«Как-то он у меня попросил ключ от багажника. Сказал, что какую-то сельхозпродукцию привез. Мои "Жигули" стояли на площади. А потом я обнаружил там много свежих огурцов».





Летом того же года к Шушкевичу домой вечером заглянули Лукашенко и Виктор Гончар:





«Они хотели повышения, должностей, дела и — брать власть. Я все интересовался: ради чего? Какая цель? Что будем делать? Почему таким вот сообществом? Почему не шире, не опираясь на более серьезные политические силы? Они соглашались, что никакой опоры у них нет, но вот, мол, власть валяется, помоги ее поднять, продвинь ты нас, ради бога, приложи усилия».









В том же 1990-м в интервью газете «Літаратура і мастацтва» Лукашенко заявил:





«Мы заберем власть у тех, кто не умеет ей пользоваться, не сегодня, так завтра, но заберем».



