Президент Бразилии заразился коронавирусом
Результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, сообщает местное издание O Dia.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.
Согласно данным газеты, первые результаты были положительными. Официально данная информация пока не подтверждалась.
Источник: ria.ru
17:13 13/03/2020
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