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Президент Бразилии заразился коронавирусом

Результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, сообщает местное издание O Dia.


Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.

Согласно данным газеты, первые результаты были положительными. Официально данная информация пока не подтверждалась.
Источник: ria.ru
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