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"Президентская медицина - это отдельное измерение"

Кремль делает все необходимое для защиты президента от сезонных и иных заболеваний, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Так он ответил на вопрос журналистов, будут ли приниматься дополнительные меры по обеспечению безопасности президента РФ после его выступления в Госдуме. На этом заседании присутствовал депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, который нарушил режим коронавирусного карантина.

«Президентская медицина — это отдельное измерение, постоянное во все периоды — и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией. Поэтому все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний, все делается», — сказал Песков. 

Он также выразил уверенность, что президент не был в контакте с этим депутатом.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли Путин сдавать анализы на коронавирус, Песков ответил следующее: «Я не располагаю такой информацией. Дело в том, что информация о состоянии здоровья президента — это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публикации».


При этом он также попросил всех журналистов из кремлевского пула, в случае «коронапроявлений» или симптомов каких-либо других заболеваний, не посещать мероприятия с участием президента.
Источник: meduza.io
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