Как это было, он рассказал " Весне ":





"Это было супер долго. Потому что они подняли заместителя начальника брестской таможни Сазонова, который составлял разрешение на то, чтобы сделать в отношении меня личный досмотр, и это разрешение в письменном виде доставляли на пункт пропуска. И только ожидание этого заняло минут 40".





Копию разрешения активисту не дали, хотя он требовал. Сфотографировать копию тоже не дали, объяснив, что это "ведомственный документ".





При личном досмотре у активиста проверили рюкзак, а затем раздели до трусов. При этом сотрудники спрашивали про экстремистскую литературу.





Также активиста удивила реакция одной из пограничниц, которая отметила: "Я служу своей родине и готова выполнить любой приказ. Если мне скажут вас убить, я вас убью без колебаний".





Подробнее об этом – в аудио:









Это далеко не первый раз, когда Николая Дедка снимали с границы.





"Последний раз снимали 22 июня 2019 года со автобуса Вильнюс-Минск, – вспомнил активист. – Но тогда про экстрэмискую литературу не спрашивали. То есть это никак не угадаешь, я не понимаю схему: бывает ничего не спрашивают, просто досматривают молча и все".





"Но в этот раз [в ночь с 12 на 13 марта - прим.] было все супер официально, – отметил Николай Дедок. – Пограничник позвал понятых, включил видеорегистратор, задал все вопросы, которые нужны по форме, составил два акта: акт личного досмотра и акт досмотра вещей ".