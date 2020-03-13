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"Если скажут убить, я вас убью": Николая Дедка на границе раздели до трусов

Ночью с 12 на 13 марта активиста сняли с поезда Варшава-Брест, где он должен был пересаживаться на Минск и продержали примерно 3 часа.

Как это было, он рассказал "Весне":

"Это было супер долго. Потому что они подняли заместителя начальника брестской таможни Сазонова, который составлял разрешение на то, чтобы сделать в отношении меня личный досмотр, и это разрешение в письменном виде доставляли на пункт пропуска. И только ожидание этого заняло минут 40".

Копию разрешения активисту не дали, хотя он требовал. Сфотографировать копию тоже не дали, объяснив, что это "ведомственный документ".

При личном досмотре у активиста проверили рюкзак, а затем раздели до трусов. При этом сотрудники спрашивали про экстремистскую литературу.

Также активиста удивила реакция одной из пограничниц, которая отметила: "Я служу своей родине и готова выполнить любой приказ. Если мне скажут вас убить, я вас убью без колебаний". 

Подробнее об этом – в аудио:


Это далеко не первый раз, когда Николая Дедка снимали с границы.

"Последний раз снимали 22 июня 2019 года со автобуса Вильнюс-Минск, – вспомнил активист. – Но тогда про экстрэмискую литературу не спрашивали. То есть это никак не угадаешь, я не понимаю схему: бывает ничего не спрашивают, просто досматривают молча и все".

"Но в этот раз [в ночь с 12 на 13 марта - прим.] было все супер официально, – отметил Николай Дедок. – Пограничник позвал понятых, включил видеорегистратор, задал все вопросы, которые нужны по форме, составил два акта: акт личного досмотра и акт досмотра вещей ".
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