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Лукашенко поручил МВД разобраться с желающими "подковырнуть власть" "так называемыми гражданами"

Александр Лукашенко 13 марта, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, заявил, что без милиции не получится "обеспечить стабильность в нашем государстве".

Лукашенко поручил МВД разобраться с желающими "подковырнуть власть" "так называемыми гражданами"
Дело, по его словам, «даже не в каких-то политических кампаниях».

«Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент», — цитирует Луашенко его пресс-служба.

Поэтому, сказал он, милиции он отводит очень большое место в обеспечении стабильности в обществе.

Напомним, в 2020 году, не позднее 30 августа, в Беларуси должны пройти президентские выборы. Точная их дата пока не определена.

В преддверие выборов часть оппозиции (ПБНФ, БХД, ОГП, БСДП(Г), Движение «За Свабоду» и также частично «Зеленые») начала кампанию праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты Беларуси. 

Безусловным лидером пока является сопредседатель БХД Павел Северинец.
Источник: telegraf.by
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