Дело, по его словам, «даже не в каких-то политических кампаниях».





«Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент», — цитирует Луашенко его пресс-служба.





Поэтому, сказал он, милиции он отводит очень большое место в обеспечении стабильности в обществе.





Напомним, в 2020 году, не позднее 30 августа, в Беларуси должны пройти президентские выборы. Точная их дата пока не определена.





В преддверие выборов часть оппозиции (ПБНФ, БХД, ОГП, БСДП(Г), Движение «За Свабоду» и также частично «Зеленые») начала кампанию праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты Беларуси.





Безусловным лидером пока является сопредседатель БХД Павел Северинец.