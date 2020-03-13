Дело Втюрина: один из фигурантов сам сообщил о тайнике с облигациями

Коллегия Верховного суда второй день заслушивает показания о получении взяток двоими фигурантами дела на сумму более 860 тысяч долларов США, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда Московского района Минска, где слушается уголовное дело о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования.





В качестве обвиняемых проходят 16 человек, в числе которых бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Андрей Втюрин и восемь представителей банковской сферы.





Сегодня в суде второй день допрашивают Феликса Касперовича, который на момент задержания был председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр". Ему предъявлено обвинение у том, что совместно с Подгорным (замначальника Главка информационных технологий Нацбанка - Sputnik) на протяжении нескольких лет в общей сложности получили не менее 868 750 долларов США.









Согласно предъявленному обвинению, взятки были получены фигурантами за заключение договоров между фирмами и Нацбанком за "проплаченные" поставки программного обеспечения, техподдержки.





В суде была озвучена информация о том, что Касперович был задержан в конце декабря 2018 года, в первые дни нахождения в СИЗО КГБ. Он написал явку с повинной на имя руководителя ведомства.





Касперович признал свою вину в полном объеме, подробно дает показания, основную часть признательных показаний он подготовил заранее и прочитал в суде с листа. В ходе допроса была озвучена информация о том, что он сам сообщил оперативникам КГБ что в доме его родителей есть тайник, где лежат облигации на сумму более 370 тысяч долларов и 5 тысяч евро.





Как следует из обвинения, взятки Касперович начал принимать 11 лет назад, первая из них была в размере 80 тысяч долларов.





Планируется, что сегодня в суде начнется допрос Подгорного.





Касперович и Подгорный - двое из пяти обвиняемых, которые пошли на заключение соглашения о досудебном сотрудничестве со следствием. Они добровольно на начальном этапе следствия написали ходатайство на имя заместителя генерального прокурора о том, что готовы сотрудничать со следствием и изобличить других в совершении преступлений.





Планируется, что основного фигуранта дела - Андрея Втюрина - начнут допрашивать в суде на следующей неделе, после того, как дадут показания два россиянина, которых судят за дачу ему взяток.