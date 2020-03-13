Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая предположил в четверг, что коронавирус, вызывающий COVID-19, мог быть завезен в китайский Ухань американскими военными, передает Голос Америки.





Власти Китая были оскорблены комментариями представителей администрации США, обвинившими Пекин в медленном реагировании на вспышку коронавируса и в недостаточной информационной открытости при освещении усилий по борьбе с вирусом.





В среду советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что скорость, с которой власти Китая отреагировали на появление коронавируса возможно обошлась миру в два месяца, в течение которых другие страны могли подготовиться к эпидемии.





Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь написал в своем твиттере, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.





«Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!», - говорится в твите Жао.





Жао не сопроводил свое заявление никакими свидетельствами в пользу обвинения в адрес американских военных, которые, по его мнению, могут быть виновны во вспышке инфекции в Китае.





Ранее в четверг еще один официальный представитель МИД КНР Чжао Гэн Шуан раскритиковал власти США за «аморальные и безответственные» комментарии по поводу медлительной реакции Пекина на вспышку коронавируса.





Отвечая на пресс-брифинге в Пекине на вопрос журналиста о комментариях, сделанных О'Брайеном, Гэн заявил, что заявления Вашингтона не помогут американским властям в борьбе с эпидемией. Он добавил, что благодаря усилиям Пекина у мира было достаточно времени, чтобы подготовиться к появлению вируса.





«Мы бы хотели, чтобы некоторые сотрудники администрации США сконцентрировали бы в это время свою энергию на борьбе с вирусом и усилении сотрудничества, а не на перекладывании вины на Китай», - заявил представитель МИД КНР.









Первыми жертвами коронавируса в конце декабря стали жители китайского Уханя и окружающей его провинции Хубэй, где на сегодняшний день было зарегистрировано около двух третей случаев заражения коронавирусом. Однако в последние недели подавляющее большинство новых случаев заражения произошло за пределами Китая.





«К сожалению, вместо того, чтобы использовать лучшие практики, эта вспышка в Ухане была скрыта», - О'Брайен, советник Трампа по национальной безопасности, заявил в среду, выступая в Вашингтоне.





«Вероятно, это стоило мировому сообществу два месяца» - время, в течение которого «мы могли бы резко сократить как то, что произошло как в Китае, так и то, что сейчас происходит по всему миру», - подчеркнул О'Брайен.





На даный момент в мире зарегистрирован 135 781 случай инфицирования коронавирусом, в том числе 80 793 случая в Китае и 1336 случаев в США. Жертвами вируса стали почти 5000 человек по всему миру.