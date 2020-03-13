Минск — Киев: работают в позитив. Подробности отношений

Посольства обоих государств интенсифицировали работу в гуманитарной сфере. Белорусский посол в Украине встречался с диаспорой, студентами-белорусистами, представителями компаний, которые реализуют белорусскую продукцию на украинском рынке.

Отличительной особенностью данного периода была позитивная повестка по политическому направлению, в отличие от нескольких негативных сигналов в экономике. Как отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра», в украинском медиапространстве на фоне белорусско-российских конфликтов в нефтегазовой сфере практически отсутствовали негативные сигналы.





Сотрудники посольств обоих государств существенно усилили работу в области информирования о деятельности, что так же сказывается на общем информационном поле. И, наконец, количество рабочих встреч, заявлений и мероприятий, говорит о начале практической работы сразу в нескольких направлениях, начиная от культурных контактов, заканчивая долгосрочными проектами, влияющими как на экономику, так и на политику (например, водный путь по Днепру).





А вот экономическая повестка анализируемого периода была не такая позитивная. Прогноз экспертов «Минского диалога» о том, что представители украинского бизнеса попытаются воспользоваться сменой правительства в стране для защиты либо лоббирования своих интересов, сбывается.

Справедливости ради стоит отметить, что Беларусь также закрывала свои рынки по отдельным группам товаров: 24 января пришло сообщение о запрете поставок из Украины мяса птицы в связи с зарегистрированным в Винницкой области случаем птичьего гриппа.









На рынке гражданских грузовых автомобилей МАЗ сохраняет свои позиции: по результатам 2019 года белорусский производитель сохранил первое место среди всех поставщиков с общей долей 17,7%. Продолжаются продажи и пассажирской техники, в первую очередь городских автобусов.

Покупка машин финансировалась за счет кредитной линии ЕБРР, с которым у белорусского производителя давние рабочие отношения. При этом белорусская сторона увеличивает количество финансовых инструментов, стимулирующих украинских потребителей к выбору продукции своих предприятий.

Затрагивая тему транспорта, стоит отдельно отметить следующее: объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом между государствами в 2019 году выросли на 19%; в конце февраля стороны начали работу по расширению сотрудничества в области пассажирских перевозок; Белорусская железная дорога намерена запустить дополнительный поезд в Белгород Днестровский, а национальная авиакомпания Белавиа переводит в ежедневный режим авиарейс по маршруту Минск-Харьков.





К позитивным новостям можно отнести и заявления Белоруснефти о расширении сотрудничества с украинскими добывающими компаниями Укргаздобыча (принадлежит государству) и ДТЭК-Нефтегаз (собственность олигарха Рината Ахметова). С возможной либерализацией в 2020 году рынка разведки и добычи природного газа, у Белоруснефти и ее дочерних предприятий может появиться реальная возможность начать самостоятельную добычу углеводородов в соседней стране.









Одним словом, можно констатировать, что экономическое сотрудничество двух государств находится в активной фазе. Попытки части украинских компаний противодействовать белорусскому импорту имеют ограниченную эффективность, даже с учетом административного ресурса.





Учитывая смену правительства в Украине и возможный новый виток политического кризиса, ближайшие полгода могут стать периодом попыток части украинских компаний ограничить конкуренцию со стороны белорусского импорта. В качестве методов, считают эксперты «Минского диалога», будут использоваться механизмы давления через СМИ и попытки использовать административный ресурс. Тревожным сигналом для белорусской стороны должен стать факт использования сторонних юридических компаний с опытом политического лоббизма в качестве представителей интересов украинских компаний.





С другой стороны, активность Украинской торгово-промышленной палаты и попытка организовать бизнес-форум для украинских предпринимателей в Минске является хорошим сигналом и возможностью для развития отношений.





Позитивный прогноз сохраняется и на удержание белорусскими автопроизводителями своей доли на украинском рынке. В случае наступления финансового кризиса в регионе, возможно падение по объемам поставок, но доля рынка, как минимум, сохранится.







