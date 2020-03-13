Правозащитный центр «Весна» награждён премией ОБСЕ





"С гордостью объявляем о получении неправительственной организацией Правозащитный центр «Весна» премии «Защитник демократии» 2020 года за миссию по защите прав человека в Беларуси и построению справедливого и демократического общества для всех граждан».





U.S. Mission to OSCE





Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий отметил, что премия ОБСЕ «Защитник демократии» является чрезвычайно важной как для членов «Весны», так и для всех белорусских правозащитников:





«Вот уже на протяжении 24 лет «Весна» мужественно и стойко защищает права белорусских граждан в сложных и неблагоприятных условиях. Белорусские власти лишили нас государственной регистрации в 2003 году, таким образом игнорируя нас, несмотря на те колоссальные проблемы с правами человека, которые существуют в Беларуси. Но это не мешает нам помогать и защищать права жертв политических репрессий, людей в местах несвободы, представителей уязвимых групп, активно выступать против смертной казни, бороться за право на чистую землю и воздух, за проведение справедливых и прозрачных выборов».





По мнению Алеся Беляцкого, эта премия является ясным сигналом белорусским властям о необходимости проведения серьезных реформ в области защиты прав человека и существенном улучшении ситуации с правами и свободами белорусских граждан.





«Пока мы не достигли наших целей, мы не собираемся опускать руки. Репрессии против белорусских правозащитников не остановят нашу работу в поддержку демократии и прав человека в нашей стране.





Мы благодарны странам ОБСЕ, которые номинировали «Весну» на премию «Защитник демократии». Мы верим, что бесстрашные и упорные усилия правозащитников в регионе ОБСЕ, не смотря на препятствия, смогут сделать наш мир немного лучше», – подчеркнул Алесь Беляцкий.





Ранее премию «Защитник демократии» получали российское движение «Голос», сербская неправительственная организация «Центр исследований, прозрачности и отчетности» (CRTA), украинская активистка Александра Матвийчук.