В России заблокировали сайт противников изменений в Конституцию

Об этом в Twitter сообщил оппозиционер Анрей Пивоваров, который координирует инициативу. Ресурс забанили по решению суда, пишет Белсат.





В реестре Роскомнадзора уточняется, что ресурс забанили по решению Таганского райсуда Москвы от 11 марта. В тексте постановления сказано: сайт проекта нарушает одну из статей федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Сайт внесен в список экстремистких. Без впн он не открывается. Кампания «НЕТ», конечно, продолжится», — заявил координатор общественной кампании Андрей Пивоваров









Кампанию «Нет!» организовала группа политиков, политологов и общественных деятелей. Они выступают против внесения поправок в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину заново баллотироваться в президенты России. Движение призывает несогласных с изменением Основного закона, не бойкотировать общенародное голосование 22 апреля, а прийти и проголосовать против.



