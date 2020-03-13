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В России заблокировали сайт противников изменений в Конституцию

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Нет!» – общественной кампании против поправок в Конституцию.

Об этом в Twitter сообщил оппозиционер Анрей Пивоваров, который координирует инициативу. Ресурс забанили по решению суда, пишет Белсат.

В реестре Роскомнадзора уточняется, что ресурс забанили по решению Таганского райсуда Москвы от 11 марта. В тексте постановления сказано: сайт проекта нарушает одну из статей федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«Сайт внесен в список экстремистких. Без впн он не открывается. Кампания «НЕТ», конечно, продолжится», — заявил координатор общественной кампании Андрей Пивоваров


Кампанию «Нет!» организовала группа политиков, политологов и общественных деятелей. Они выступают против внесения поправок в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину заново баллотироваться в президенты России. Движение призывает несогласных с изменением Основного закона, не бойкотировать общенародное голосование 22 апреля, а прийти и проголосовать против.
belsat.eu
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