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Король и королева Норвегии помещены на карантин

Король Норвегии Харальд V и королева Соня помещены на карантин в связи со вспышкой коронавируса.


Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2.

Данное решение принято по причине поездок королевский четы: совсем недавно они вернулись из Иордании. Симптомов заражения при этом у них нет.

Также в карантин после зарубежных поездок помещены ряд чиновников правительства, в том числе глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, пишет ru.oxu.az

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