Король и королева Норвегии помещены на карантин
Король Норвегии Харальд V и королева Соня помещены на карантин в связи со вспышкой коронавируса.
Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2.
Данное решение принято по причине поездок королевский четы: совсем недавно они вернулись из Иордании. Симптомов заражения при этом у них нет.
Также в карантин после зарубежных поездок помещены ряд чиновников правительства, в том числе глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, пишет ru.oxu.az
09:10 13/03/2020
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