Король и королева Норвегии помещены на карантин





Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2.





Данное решение принято по причине поездок королевский четы: совсем недавно они вернулись из Иордании. Симптомов заражения при этом у них нет.





Ине Эриксен Серейде, пишет ru.oxu.az Также в карантин после зарубежных поездок помещены ряд чиновников правительства, в том числе глава МИД Норвегиипишет



