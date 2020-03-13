Владимир Путин добился своего – президентский трон в его распоряжении до 2036 года. Означает ли это, что Беларусь может спать спокойно?





Сергей Марцелев по просьбе Политологпо просьбе Беларускай праўды проанализировал, каких сюрпризов стоит ждать от восточного соседа в 2020 году.





- На беларуско – российские отношения в 2020 будут влиять несколько факторов. Самые важные из них: апрельское голосование за поправки к Конституции России, де-факто плебисцит о персональном доверии президенту, который обеспечил себе политическое будущее минимум до 2036 года.





Не секрет, что первой идеей был “беларуский блицкриг”, когда Путин по сценарию кремлёвских “охранителей” становится главой Союзного государства, отсчитывая президентские срока заново. Да, уместнее инкорпорации, московские эксперты не стесняясь говорят о сценарии объединения государств, а не о “союзе”. МИД и уличные протесты в Минске временно отбили 31 интеграционную карту.





Заявленные Путиным поправки в Конституцию РФ были, по сути, экспромтом, до 10 марта общественность читала о каких-то удивительных вещах, дополнениях в Основной закон, которые вообще не вязались с конституционной материей “дети- достояние”, почему-то ‘Бог” (а мусульмане, российские граждане, получается пусть пишут свою Конституцию).

Россия сделала кальку с нацистской Германии

- Что там потенциально опасного для нас? Международно-правовой монизм, т.е. приоритет национального права над международным. Калька с нацистской Германии, РФ фактически объявляет себя не связанной международными договорами, прочь Страсбургский суд, не будет миллиардных выплат Ходорковскому. Стокгольмский арбитраж, проигранный Украине энергетический иск? Нет, не слышали. Любая из стран ближнего и дальнего зарубежья на основании новых поправок может подвергнуться агрессии.





РФ опять зачем-то уже в Конституции объявила себя “правопреемницей СССР”, хотя это было в договоре 1991г. Может, таким образом современная Россия законодательно очерчивает зону своих непосредственных границ экспансии, как некогда “Доктрина Брежнева” в СССР и “Доктрина Монро” в США.





И только под занавес спектакля прозвучало “Поехали”: космонавт Терешкова предложила разрешить Путину занимать трон в меру его желания и понимания. Он скромно согласился. Вот ради чего нужна была вся эта мишура, нагромождение информационного шума, какие-то сценарии транзита власти, вроде звеньев Путин-Госсовет, или Путин-Совбез, в любом случае с делегированием части полномочий, призраком двоевластия. Нет. Решил не рисковать, поэтому вариант “Б”, поскольку “А”, связанный с аншлюсом Беларуси, не прошел. Если бы главы государств, Путин и Лукашенко всё-таки кулуарно договорились о наднациональных органах власти, конституционные поправки и так появились бы в повестке двух государств (а они и появились, нас ждёт свое шоу), поскольку современная редакция Конституций России и Беларуси не предусматривает подобных “союзов”. Путин использует запланированный референдум иначе, но с необходимым ему результатом.

«Транзит власти мало вероятен»

- Какие правки для беларуской Конституции в этих обстоятельствах предложит Александр Лукашенко?





Председатель Конституционного суда Миклашевич, рассуждая о новой редакции Конституции РБ отделался расплывчатыми формулировками “способствовать социальному прогрессу, модернизации общества”, из которых понятно только то, что контуры политического режима останутся неизменными, а акторы прежними.





Пока Путин на полшага впереди беларуского коллеги, готов царствовать далее, крайняя дата правления известна. Это значит, что беларуская вертикаль власти, по логике, останется прежней, транзит маловероятен и два антипатичных друг другу правителя продолжат хорошо знакомую обоим дипломатическую дуэль на грани фола – с нефтяными, молочными и газовыми войнами.





Можно с тревогой наблюдать за претензиями на роль собирателя нового СССР, вспоминать имперские доктрины Кремля, главное – чтобы нас не коснулась “доктрина Герасимова”, начальника Генштаба РФ. Остальное получится пережить.

«Россия готова повторить 2010 год?»

-“Президентские выборы” в Беларуси заявлены на конец июня. Серьезных конкурентов у Лукашенко как будто и нет, политическое пространство выжжено, как никогда, разве что Россия пожелает подразнить союзника, негласно поддержав кого-то, или на летний политический ландшафт временно вернётся морозный декабрь 2010г., с иным, продуманным финалом.





Впрочем, у большинства беларуских политиков на такое развитие событий отговорка “нельзя трон шатать, русский придет”. Незамысловатую формулу придумали на фоне фобии “абы не Украина”. Самой электоральной кампании вполне может помешать распространение инфекции и сопутствующие ограничения на массовые протестные акции. Это почти все, что надо знать о внутренних вызовах и угрозах режиму Лукашенко накануне так называемых выборов.

«Беларусь опять садится на трубу»

Цены на энергоносители, диверсификация поставок и состояние мировой экономики. Игры с ОПЕК будут дорого России стоить, за нефть, проданную на грани рентабельности, а то и в убыток, из казны придется выкладывать, ежемесячно по миллиарду долларов. Для РФ это некстати накануне апрельского голосования по Конституции, люди беднеют, курс рубля нестабилен, пляжи Египта уже не светят.





Можно было бы решить, что обвал цен на нефть выгоден Беларуси, но это не совсем так. Или совсем не так. Хотя премьер Румас и заявил, что “нынешняя ситуация с ценами на нефть сближает позиции России и Беларуси”. Россия вынуждена искать возможность продавать как можно большие объемы нефти, частично компенсируя низкую маржинальность объемами проданного. Да и сейчас оказалось, что одно из наших приобретений на 160000 тонн, перегнанное танкером на Балтику – это российская нефть, товар сечинской Роснефти, который по трубе коротким путем ее гнать пока не пожелал, продает через трейдера.





Беларуский премьер предложил соглашение, которое российская сторона готова рассмотреть в течение нескольких дней. Если будет получено согласие, то Беларусь по-прежнему банально садится на трубу. Все разговоры о диверсификации поставок опять окажутся никчемным блефом. В следующий раз на крик “волки, волки!” просто никто не прибежит. Впрочем, минимум два танкера в месяц – мизерное количество – беларуская сторона обещает брать у других поставщиков, чтобы “чувствовать рынок”.





Трудно при такой экономической конъюнктуре, которую тянут вниз нефть и вирус, ожидать от РФ особенной щедрости. Тем более, что новый /старый правитель России недавно поставил на беларуское направление людей (Медведева, Козака, Бабича), которые далеко не симпатизируют Лукашенко. Делая хорошую мину при плохой игре, Румас продолжает говорить об интеграции, но… в рамках ЕАЭС. Что же, если наш экспорт перестанет наконец попадать в политические капканы РФ, это неплохо, иначе к чему вообще такой экономический союз. Хотя, скорее всего, так не случится: в Европе все увереннее заявляет о себе эпидемия коронавируса.









Торговле с Россией, свободному перемещению людей, товаров, капитала может помешать распространение вируса Covid 19. Здесь тоже звучит политическая нотка: необходимо немедленно ужесточить пограничный контроль. А станет ли он либеральнее после эпидемии – никто не знает, это политическая воля сторон. Судя по прежним высказываниям беларуского правителя, его раздражают мероприятия российской стороны на общем участке границы и эволюционный возврат к полноценному пограничному контролю реален, как возможен и отказ РФ от беларуских продуктов питания “из санитарных соображений”.

Российские военные объекты: щелчок по носу?

- Продление/завершение аренды двух важных российских военных объектов на территории Беларуси. Истекает срок-25 летней аренды РЛС “Ганцевичи” и узла дальней связи “Вилейка”. Отказ в продлении аренды был бы самым болезненным щелчком для Москвы. Запрос демактивистов в Минобороны РБ о дальнейшей судьбе чужого имущества на беларуской территории в качестве реакции вызвал отписку, где в конце сказано, что “ведутся переговоры с заинтересованными сторонами”. Известно, что накануне Нового года Министерство обороны Беларуси направляло обращение российским коллегам, напоминая, что до 6 июня необходимо определиться с условиями пролонгации, или прекращения аренды.

«Беларуси стоит держать дистанцию от российских авантюр»

- Интенсивность конфликта на юго-востоке Украины и возможная ревизия Минских соглашений. Стратегия украинского президента “appeasement ‘, умиротворение агрессора пока приносит обратный эффект. Противник принимает это за слабость, и провокации российских прокси заканчиваются новыми и новыми жертвами ВСУ. Зеленскому совсем не смешно. В случае перехода конфликта в интенсивную стадию беларусам и украинцам придется свернуть взаимный бизнес с грузовиками и нефтепродуктами, РФ будет крайне недовольна торговлей продукцией двойного назначения. Это очередные потери для беларуского бюджета, возможны также новые волны беженцев. Тем более, что США будет совсем не до украинского вопроса как минимум до 3 ноября, дня президентских выборов.

Беларуское экспертное сообщество в большинстве своем грешит кремлецентризмом, хотя беларуская повестка в Москве сейчас не очень актуальна. Попытка выстроить стройный прогноз международных отношений в регионе поневоле превращается в индуктивный нарратив, допущений и догадок больше, чем фактов. Единственное, о чем можно уверенно говорить, что Россия будет продолжать и усиливать агрессивный внешнеполитический курс, он востребован российским обществом и силовыми структурами, которые медленно, но верно подменили ветви власти в России. В этой ситуации Беларуси стоило бы и дальше держать дистанцию от дипломатического признания авантюр вроде Крыма и Осетии, ограничить военно-техническое сотрудничество с РФ до уровня минимально необходимого для устойчивого экспорта нашей продукции ВПК и стремиться в перспективе к внеблоковому статусу.



