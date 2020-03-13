







Что думают по поводу эпидемии нового китайского вируса мировые политики?





Эммануэль Макрон





Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эпидемию коронавируса самым страшным за столетие кризисом в области здравоохранения страны. По словам французского лидера, все только начинается.





- Французский лидер обратился к гражданам страны, призвав людей пожилого возраста и людей с хроническими болезнями как можно больше оставаться дома. Также Макрон попросил работодателей разрешить сотрудникам работать из дому и посоветовал жителям страны отказаться от рукопожатий и тем более поцелуев при встрече, - сообщает France24.





Как отмечает издание, Макрон не исключил возможность закрытия границ Франции "в координации с Евросоюзом".





Борис Джонсон





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что коронавирус является худшим кризисом общественного здравоохранения для поколения, и принятие новых мер может "вызвать серьезные сбои" в течение многих месяцев.





- Число случаев резко возрастет, и действительно, истинное число случаев выше, возможно, намного выше, чем число случаев, которые мы до сих пор подтверждали тестами, - заявил политик.





В своем обращении Джонсон призвал людей с лихорадкой или кашлем теперь оставаться дома в течение семи дней.





- С завтрашнего дня, если у вас есть симптомы коронавируса, пусть и слабые - новый постоянный кашель или высокая температура - тогда вы должны оставаться дома не менее 7 дней, чтобы защитить других и помочь замедлить распространение болезни. Мы советуем всем, кому за 70, и людям с серьезными заболеваниями, отказываться от круизов, а также от международных школьных поездок, - отметил британский премьер.





По его словам, правительство Великобритании в настоящее время не планирует запрещать спортивные мероприятия, но этот вопрос находится на рассмотрении.