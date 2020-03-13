Премьер Канады на карантине: заразилась супруга





Ранее сообщалось, что премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.





Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.