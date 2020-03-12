



Валентины Терешковой рассказал « Помощник депутатарассказал « Открытым медиа », в чём выражаются атаки на неё после предложения обнулить президентские сроки: на рабочую почту депутата начали поступать негативные письма.





«Много людей просто чем-то недовольны. И вместо того, чтобы искать проблемы в себе, они пытаются скинуть это на другого человека. И они выражают своё недовольство», — заявил представитель депутата Андрей Родионов «Открытым медиа».





Он подчеркнул, что лично не знает о конкретных угрозах Терешковой, но предположил, что, возможно, ей уже не только писали, но и звонили на личный телефон.





«Из того, что я вижу, количество обращений, в которых люди поддерживают Валентину Владимировну, благодарят за то, что она сделала, такое же, как и количество негативных обращений — от людей, которые надеялись, что вот всё будет по-другому, что будет какая-то смена власти.





Причём интересно, что когда с ними разговариваешь, спрашиваешь, какую бы вы хотели смену власти, кого бы вы хотели видеть — они не знают. Они чего-то хотят, но не хотят брать ответственность. Вот и всё», — подробно описал своё видение ситуации помощник Терешковой.





Также он уверил корреспондента «Открытых медиа», что до разговора с журналистом не знал о заявлении спикера Госудмы РФ Вячеслава Володина об атаках на Валентину Терешкову.









В четверг на заседании парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков.





Он добавил, что «атаки, которые сейчас идут на Терешкову, — это атаки на нашу страну».





Ранее в разговоре с «Комсомольской правдой» Валентина Терешкова объяснила своё предложение об обнулении президентских сроков Владимира Путина тем, что это решение было продиктовано просьбами «простых людей».



