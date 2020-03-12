Что произошло?





Музыкант Дмитрий четыре года являлся вокалистом минской музыкальной группы, регулярно выступающей в разных городах Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии и Германии. Этой группой заинтересовался ГУБОПиК МВД. Причинами такого повышенного интереса стали пять песен этой группы, которые, по мнению властей, якобы содержали призывы к свержению власти неконституционным путем.





«Мы хотели своими песнями донести до аудитории идеи равенства и братства. Показать людям, что не имеет значения какого цвета кожа человека, его пол и происхождение. Мы отрицаем насилие во всех его формах.









Через свои песни я, в том числе, выражаю свои взгляды на события, происходящие в обществе, преимущественно в общественно-политической сфере», — рассказывает музыкант в индивидуальном сообщении в Комитет по правам человека.





Юрист «Весны» Алексей Лойко, работая с этим делом, отмечает, что в отношении вокалиста этой музыкальной группы сотрудники ГУБОПиК, кажется, испробовали все методы давления: вербовка, угроза ЛТП и лишением свободы по статье 130 Уголовного кодекса.





В результате Дмитрию вынесли официальное предупреждение "о недопустимости совершения действий, которые могут усматривать признаки экстремизма". При этом ему никакого документа на руки выдано не было, хоть он потом еще раз обращался в управление.





Музыканту сообщали, что он вызывался в ГУБОПиК для беседы без процессуального статуса. И только после обращения в Генеральную прокуратуру с жалобой на действия сотрудника управления, он увидел в их ответе, что ему действительно было вынесено официальное предупреждение.





Какие права нарушаются по мнению музыканта?

Самое любопытное в этом деле то, что в официальном предупреждении ГУБОПиКа и других документах не было указано, какие именно фразы в тексте песен расцениваются ими как проявление экстремизма. Не объяснялось этого и в постановлениях судов, включая Верховный суд, в которые жаловался музыкант на действия сотрудников ГУБОПиК.





Поэтому музыкальная группа не понимала, что правомерно, а что нет, какие песни можно исполнять, а какие нет. Поэтому музыкальная группа вынуждена была приостановить исполнение своих песен. Кроме того, двое участников коллектива покинули группу. Основной причиной этого была реальная угроза наказания за исполнение песен.





“В совокупности указанные обстоятельства оказали охлаждающий эффект на дальнейшее продолжение творческой деятельности мною и другими участниками группы”, — отмечает музыкант.









По мнению Дмитрия, объявление официального предупреждения за исполнение и распространение в сети Интернет песен группы, подтверждение его законности национальными судами является ограничением права на свободное выражение мнения, поскольку эти действия государственных органов означают фактический запрет на исполнение этих песен под реальной угрозой применения наказания.





Также обоснование официального предупреждения сотрудниками ГУБОПиКа Законом «О противодействии экстремизму» еще раз подтверждает практику применения антиэкстремистского законодательства для борьбы с инакомыслием.





А что думает правозащитник по этому делу?

Согласно международной практике, те, кто создают, исполняют, распространяют или выставляют произведения искусства, способствуют обмену идеями и мнениями, имеет важное значение для демократического общества. Выражение мнения путем создания и исполнения песен как художественных произведений подпадает под защиту статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.





Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение в своем докладе отмечал, что «международное право запрещает некоторые формы выступления из-за их последствий, а не из-за их содержания как такового» и «художественное выражение следует рассматривать со ссылкой на его художественную ценность и контекст, учитывая, что искусство может быть использовано, чтобы вызвать сильные чувства без намерения подстрекательства к насилию, дискриминации или вражде».





Юрист «Весны» Алексей Лойко отмечает, что это дело выделялось из ряда экстремистских дел, которые вспыхнули осенью 2018 года, брутальностью и неопределенностью действий органов государства.





«Человеку в данной ситуации даже не выдали никакого документа, не разъяснили порядок обжалования. Лишь из ответа на жалобу в Генпрокуратуру стало известно, что это за мера. И только тогда с коллегами мы уже смогли начать правозащитную работу над этим кейсом.





Работая с этим делом, мы еще раз убедились, что белорусские власти используют антиэкстремистское законодательство для подавления свободы выражения мнения. Очевидно, что в данном случае ГУБОПиК испытывал новые формы давления на человека.









Правозащитники не раз обращали внимание на низкое качество белорусского законодательства о противодействии экстремизму. Есть проблема с нечёткими формулировками Закона «О противодействии экстремизму», которые по сути наделяют госорганы неограниченными возможностями. Это создает опасность для произвола при ограничении прав человека. И дело данной музыкальной группы тому яркое подтверждение».





В индивидуальном обращении музыкант просит Комитет ООН не только признать факт нарушения государством его прав, обязать Беларусь предоставить ему эффективное средство правовой защиты, включая выплату надлежащей компенсации, но и рекомендовать государству пересмотреть антиэкстремистское законодательство, чтобы не наделять законом неограниченными дискреционными полномочиями государственные органы.