Казахстан отменяет парад к 75-летию Победы. В Москве пока готовятся
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил из-за ситуации с коронавирусом военный парад в Нур-Султане, посвящённый 75-летию Победы.
архивное фото
Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвящённый 75-летию Победы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Казахстане будут отменены все публичные мероприятия в качестве меры предосторожности на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Также с 16 марта в школах Казахстана начнутся досрочные каникулы, а вузы страны перейдут на дистанционный режим обучения.
Тем временем в России подготовка к параду пока продолжается.
"Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", - прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
11 марта в России зарегистрировали восемь новых случаев заражения коронавирусом: шесть в Москве и два в Московской области. Среди заразившихся есть и ребёнок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.
"Белорусский партизан"
12:23 12/03/2020
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