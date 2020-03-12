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Путин назвал Ходорковского жуликом с убийцами в своем окружении

Экс-глава компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский - жулик, окружение которого было замешано в заказных убийствах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Михаил Ходорковский, архивное фото

"Ходорковский - жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", - сказал Путин в интервью ТАСС.

Он напомнил, что личное участие Ходорковского в убийствах доказано не было, однако выразил сомнение в том, что совершившие их сотрудники службы безопасности ЮКОСа действовали "по собственной прихоти".

"Вы что, думаете, [что] сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано - значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий", - заявил Путин.

Уголовные дела Ходорковского

В мае 2005 года Михаил Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы якобы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. 

Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до 10,5 года, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.


В 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина

Мотив для убийства Петухова следствие связало с требованиями к ЮКОСу вернуть в бюджет сокрытые от государства налоги и сборы. Покушение на предпринимателя Рыбина было связано, по версии следствия, с инициированными исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании. 

За якобы совершение этих преступлений ранее были осуждены Леонид Невзлин (бывший совладелец ЮКОСа), Алексей Пичугин (экс-глава службы безопасности ЮКОСа) и другие.
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