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Организаторы Дня Воли отказались от массовой акции

Массовой уличной акции на День Воли в этом году в Гродно не будет. Такое решение приняли сами организаторы после того, как в городе обнаружили первого человека, который заразился коронавирусом.

Об отказе от массовой акции написал в Фейсбуке один из организаторов — заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков:


"Принято коллективное решение отказаться от празднования Дня Воли 2020 в формате массовой акции. Мы переходим к запасному варианту, который разрабатывался на случай запрета мероприятия горисполкомом и не предусматривает централизованного массового скопления людей в одном месте. Задуманные активности, квест, паспорта и визы — по-прежнему актуальны. Берегите себя) Жыве Беларусь!"

Между тем организаторы минской акции на День Воли пока своих планов не изменили и от массовой акции не отказались. Правда, конкретное время и место не разглашаются, пока нет ответа из Мингорисполкома.

На сегодня в Беларуси зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом.
Источник: euroradio.fm
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