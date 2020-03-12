



Политика в России отменена до 2036 года, если раньше ничего не случится коронавирусного или аналогично непредсказуемого. Все встрепенувшиеся было партии и движения распускаются. День сурка снова в силе. Сбывается угрожающее заклинание про «долгое государство». Да, теперь понятно, в каком смысле оно будет долгим… Правда, это долго — в смысле практически «вечно»…





Это может быть хорошей новостью, а может плохой. Как посмотреть. Те, кто внутри элит, там и останутся приблизительно на тех же ролях — еще на 20 лет… Те, кто вовне, также могут быть совершенно спокойны и уверены в своем положении — и оно не изменится. Это как заморозка — непривычно, зато не больно, можно вырывать, зашивать, чинить, сверлить, вынимать органы, снова класть на место или не класть.





Сдачи позиций Западу не будет. И это замечательно. Ума, логики, света и справедливости тоже не будет (как не было), это скверно. Но возможно, это чтобы жизнь медом не казалась. Если кому-то она еще им кажется…





Протестов не будет или будут такие, которые легко заглушить простым указанием на их прозападную либеральную природу. А либерализм рухнул окончательно не только у нас, но просто везде. Теперь только закрытое общество и китайский централизм имеют значение.









Но не будет и народного пробуждения, просветления, возвышения на пути к Земскому собору. Власть и это жестко прикроет.





Позитивная сторона, что можно заниматься всем остальным — кроме политики и экономики, кроме участия в истории, кроме принятия действенных решений, кроме ответственной и полноценной мужской взрослой пробужденной жизни. А так — искусством, чтением, танцами, религией, дискуссиями, творчеством, метафизикой, программированием, театром и кино — пожалуйста. Можно начать все вспоминать — как оно было раньше и двигаться в неопределенную глубину — веков, эпох и жизней. Можно интересоваться, а как в других закрытых обществах? Как там чума и борьба с ней?





Так приходит многополярный мир. Не так, как мы ожидали, но это именно он. Своим решением поддержать Терешкову в ее полете мысли Путин объявил Россию континентом. Именно этого мы и ожидали больше 30 лет — Континент Россия. Вокруг вода, а дальше — за ней другие континенты — более или менее воображаемые.





Правда, у Путина какие-то особые отношения со временем — как у зловещего героя Кафки, Кубина, Гофмана или Майринка. Он не дает ему течь. Он погружает время в сон. Он замкнул его ленту Мёбиуса. Он в оппозиции будущему — удерживающий во всех смыслах, препятствует всему, что движется, меняется, угрожает. У К.Шмитта есть концепт «негативного катехона», который блокирует наступление мессианского времени, События. Но пойди пойми, что несет в себе время — мессианский ли Свет или ужас последней бездны? И Путин на всякий случай отменяет будущее в целом. Когда-нибудь оно сбудется, но… но не сейчас, позднее. А вот там впереди и 2036 год… Считай рядом… Чуть-чуть осталось подождать… Не стоит торопиться… Время мерно вышагивает минуты… Гулкими и отрывистыми тактами как в больнице или доме престарелых, пишет Александр Дугин на сайте Изборского клуба





Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, переводчик, социолог и общественный деятель. Лидер Международного Евразийского движения. Автор Четвёртой политической теории, которая по его мнению должна быть следующим шагом в развитии политики после первых трёх: либерализма, социализма и фашизма. Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз







