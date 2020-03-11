+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Видеофакт: Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой

66-летний президент Турции на этой неделе избегал рукопожатий с чиновниками.

Видеофакт: Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой
66-летний президент Турции на этой неделе избегал рукопожатий с чиновниками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился в парламенте Турции в среду с помощником с тепловой камерой: он проверял людей, с которыми встречался президент, на повышенную температуру, что может быть связано с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помощник отсканировал журналистов и политиков, которые толпились вокруг турецкого лидера, когда он прибыл в парламент в день, когда в Турции подтвердили первый случай коронавируса.

Позже Эрдоган сказал членам своей партии, что Турция принимает соответствующие меры для защиты всех граждан. "Ни один вирус не сильнее наших мер", - сказал он.


Помощник президента заявил, что тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск его заражения коронавирусом.


66-летний президент на этой неделе избегал рукопожатий с чиновниками. Вместо этого на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе и недавно аккредитованными послами в Анкаре он клал руку на сердце.

В обоих случаях он объяснял свои действия одним словом: "Корона!"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru