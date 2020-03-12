



Пашинян заявил, что они «обворовывали армию», и заверил в своей готовности сделать все, чтобы деньги были возвращены.





«Когда мне доложили о том, какая ситуация в армии, мне хотелось все бросить и бежать из этого кабинета, потому что ситуация была катастрофической»,— возмутился в среду на встрече со своими сторонниками армянский премьер Никол Пашинян. Он посетовал: прошлое политическое руководство «оставило системы ПВО Армении и Арцаха» (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской республики) в разрушенном состоянии, армия была укомплектована оружием 1980-х годов, а питание солдат нельзя было назвать никак иначе, кроме как «еда для собак и медведей».





Это лишь одно из череды обвинений, прозвучавших со стороны армянского политического руководства за последние несколько дней. Все они относятся к хищению прошлыми властями средств, направленных на развитие армии. Так, выступая во вторник, Никол Пашинян уличил своих предшественников в спекуляциях при покупке вооружения. «Во время Сержа Саргсяна (президент Армении с 2008 по 2018 год, премьер с 4 апреля 2007 по 9 апреля 2008 года и с 17 по 23 апреля 2018 года.— Прим.) для армии было куплено вооружений на $42 млн, но с момента покупки вооружения не были использованы, потому что это не вооружение, а просто металлолом»,— заявил армянский премьер в ходе выступления в Сюникской области. И добавил: соответствующее уголовное дело уже возбуждено. Похожее обвинение — правда, о нарушениях при закупках дизельного топлива на нужды армии на 2019 год — было представлено в среду службой госнадзора Республики Армения при Министерстве обороны. В ведомстве отмечают, что его выводы будут также направлены на рассмотрение в Генпрокуратуру.





Никол Пашинян, выступая перед сторонниками, неизменно заверяет их, что сегодня положение армянской армии совсем другое: у республики сверхсовременная система противовоздушной обороны и самые современные истребители Су-30СМ, а солдаты едят «качественную и приличную еду», пишет "Коммерсант".



