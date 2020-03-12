











Оценку Меркель подтвердил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн. Он заявил, что иной сценарий возможен, в случае если удастся раньше сроков изготовить и пустить в действие соответствующую вакцину. При этом министр отметил, что 80% заражённых перенесут эпидемию практически без каких-либо симптомов. Протекание болезни будет проблематичным, в первую очередь, для людей старше 65 лет.





Шпанн подчеркнул, что сейчас речь идёт о том, чтобы сохранить стабильность здравоохранительной системы и жизни общества в целом. Кроме того, в ходе заседания министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр намекнула на возможную отмену съезда партии ХДС, намеченного на 25 апреля, пишет Bild. Внутри партии не исключают переноса сроков съезда, однако официальных подтверждений пока не последовало.



