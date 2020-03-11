Такой формат встречи с президентом проводится с 2017 года. В прошлом году встреча с президентом длилась более семи часов, на ней присутствовало свыше 200 участников, но вопросы успели задать менее тридцати. Представителю TUT.BY слова не дали.





В этом году встречу планировали провести 12 марта, но ее решили перенести.





— Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только, и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными, — рассказала Наталья Эйсмонт.





Перенос «Большого разговора», по словам пресс-секретаря президента, связан с наслоением важнейших политических мероприятий в графике президента.





— Это и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, зарубежный визит и серия поездок по стране, ряд интервью, которые уже серьезно проработаны и обещаны вашим коллегам. И если говорить в целом, есть стойкое ощущение, что в связи с переносом содержательная часть не только не пострадает — тем для разговора, мы уверены, станет только больше, — считает Наталья Эйсмонт.





Во время прошлогоднего разговора президент высказался на ряд важных тем: отношения с Россией — президент призвал россиян прекратить обвинять Беларусь в «нахлебничестве», новая Конституция, Куропаты, спорт.





Самым ярким фрагментом оказался диалог Александра Лукашенко с экономистом Ярославом Романчуком, который раскритиковал экономическую несвободу в Беларуси, заявив, что силовики часто «кошмарят» бизнес и не дают ему развиваться. Президент с ним не согласился.

