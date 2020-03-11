В интервью "Белорусскому партизану" рассуждает доктор политических наук Павел Усов.





- Госдума РФ внесла изменения в Конституцию. Путин согласился на обнуление президентских сроков. В России действительно появился царь?





- Тенденции последнего десятилетия ясно свидетельствовали о том, что в России установилась долголетняя диктатура. Поправки в конституцию были только следствием продолжительных процессов по формированию авторитарной системы. Да, в принципе, можно говорить об установлении "монархии" - долгосрочного единоличного правления. С греческого "монархия" означает власть одного. Так что любое персоналистское, ничем и никем не ограниченное правление можно назвать монархией. Тем более, что все остальные органы власти: суд, Дума в России имеют декоративный характер и скорее похожи на театр. Особенно ярко политическая постановка прошла несколько дней назад с участием депутатов: Карелина, Терешковой, Жириновского.





- Наблюдатели сравнивают изменения в российскую Конституцию с событиями осени 1996 года в Беларуси. Действительно ли здесь есть параллели?





- Не следует забывать, что это по факту третье изменение Конституции. Первое было проведено еще при Ельцине в 1993-1994 году. Благодаря чему в стране установилась сильная президентская власть. Второе изменение было реализовано в 2008 году, когда сроки президентского правления были увеличены с 4-х до 6-и лет и Путин получил право "баллотироваться" на пост президента в третий раз. Другими словами, "конституционные перевороты" - это нормальное состояние России. К тому же не следует забывать, что Конституция, как и Право, в России имеет только декоративный характер. Политическая природа российского общества и российской власти взяла верх над слабыми порывами демократии.





Я всегда относился скептически к сравнениям России и Беларуси. В России долгая авторитарная традиция, можно сказать, "русский тиранический дух", который пришел в свое естественное состояние. И этот дух в свое время был навязан, внедрен в белорусское общество, оно им заразилось. Отсюда и феномен Лукашенко.





- Теперь Путин может совершенно спокойно сидеть на президентском троне до 2036 года. Союзное государство для продления властных полномочий Путина больше не нужно. Означает ли это, что в Кремле откажутся от Союзного государства вообще?





- Если и существовал проект Кремля - президентство через интеграцию, то это был лишь один из сценариев. И я уверен, что "новая Конституция России" и пожизненное президентство Путина не отменяют интеграции, а скорее делают ее еще более реальной. На что способна имперская, авторитарно-персоналистская диктатура с учетом всей исторической традиции России? На внешнюю агрессию. Теперь у Путина и его окружения есть неограниченный ресурс времени для поглощения Беларуси. Сомневаюсь, что "монарх-диктатор" будет до 2036 года сидеть сложа руки. Убрать ограничения - это мало. Очевидно, что Россию ждут тяжелые времена, а общество нужно кормить новыми геополитическими победами, а именно: расширение империи, успешные войны являются главным источником патриотизма и легитимизации режима. Так что угроза для Беларуси осталась, и она будет нарастать.





- Путин с Лукашенко никогда не были друзьями, даже приятелями, скорее – партнерами поневоле. Что изменится в межличностных отношениях с получением Путиным нового статуса?





- Я уверен, что внешнеполитические устремления России будут определять отношения Путина к Лукашенко. Мы видим, что фактически Кремль обращается с Лукашенко как с куклой, то бросает ее в пыльный угол, то снова принимает в свои объятия. Проблема в том, что Лукашенко постоянно игнорировал угрозу, идущую от России, не делал ничего, чтобы построить полноценное национальное государство. И сегодня Беларусь - это политический и культурный гибрид, который продолжает быть привязанным к России. Я сомневаюсь, что у Минска и, в частности, у Лукашенко хватит силы и политической воли, чтобы уйти из-под влияния России.



