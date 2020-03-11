Турецкий курд судится с белорусскими властями за решение о депортации

За него вступились правозащитники: на родине Мамашу угрожают пытки и пожизненное заключение, пишет "Новы час"





Власти Турции причислили Хиджри Мамаша к членам Рабочей партии Курдистана, объявленной террористической организацией. Жалобу Мамаша рассмотрит суд Центрального района Минска.





История Хиджри Мамаша

Хиджри Мамашу 27 лет, по национальности он курд, родился и жил в провинции Адыяман, населенной преимущественно курдами и армянами, которые приняли ислам. Провинция Адыяман находится неподалеку от Сирии. В 2011 году Хиджри принимал участие в мирных акциях в защиту прав курдов, которые проходили в Стамбуле. Так он попал в поле зрения турецких спецслужб. Белорусским правоохранителям Хиджри Мамаш доказывает, что он никогда не был членом Рабочей партии Курдистана, а был активистом Демократической партии народов, которая в Турции разрешена.





По словам молодого человека, он незаконно попал в списки предполагаемых терористов и из-за угрозы своей жизни должен был убежать в Ирак. В прошлом году один за другим начали исчезать его друзья-курды, и Хиджри начал бояться, что и в Ираке его выкрадут или даже убьют спецслужбы.





Мамаш решил убежать из Ирака в Европу. Чтобы это сделать, он перебрался в Ереван, где приобрел новые документы, по которым купил билет на самолет до Белграда через Минск. Из Белграда Мамаш собирался попасть в Хорватию и попросить политическое убежище в одной из стран Евросоюза. Но даже до Сербии молодой курд не добрался. В июле 2019 года белорусские пограничники арестовали Хиджри в минском аэропорту, обвинив в подделке паспорта. Сначала на него завели уголовное дело, потом переквалифицировали его в административное. Пограничный комитет принял приказ о его принудительной депортации из Беларуси и запрете въезда в страну в течение 5 лет. Хиджри Мамаш подал заявление о международной помощи и политическом убежище. Заявление было рассмотрено в Департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси 5 февраля 2020 года, но в политическом убежище Беларусь ему отказала.





В деле есть показания брата о пытках в турецкой тюрьме

Делом Хиджри Мамаша занимается правозащитная организация Human Constanta, которая озабочена судьбой политических беженцев и тех, кому грозят пытки и преследования за политические взгляды. Правозащитники распространили подробную информацию о деле Хиджри Мамаша.





По их данным, белорусские правоохранители в ходе расследования получили письменные показания его старшего брата, Мехмета. Мехмет Мамаш 10 лет пробыл в Турции в неволе из-за аналогичного обвинения в террористической деятельности. Он подтвердил, что турецкие спецслужбы применяют пытки к обвиняемым в терроризме, а к этой категории людей часто присоединяют только за национальность. Это чаще всего касается курдов.





«Брат Хиджри рассказывал, что в турецких тюрьмах к политзаключенным относятся хуже, чем к животным, – сообщил адвокат Артем Калоша, который защищает курда Хиджри Мамаша и знаком с его делом. – Рассказывал о чрезвычайно жестоких пытках. Например, о так называемом "исламское подвешивание" или о подведение электричества к половым органам. Показывал свои шрамы, оставшиеся от пыток».





Почему Беларусь не дала курду политическое убежище?

Это решение в Департаменте по гражданству и миграции МВД не комментируют. По словам адвоката Артема Калоши, даже белорусский КГБ в заключении о деле Хиджри Мамаша признал, что не нашел преград для оказания ему международной поддержки. Позицию Департамента по гражданству и миграции МВД относительно Хиджри Мамаша его адвокат называет противоречивой и недостоверной.





«То, что моему подзащитному в результате депортации в Турцию будут угрожать пытки, понятно даже КГБ и районному управлению департамента, которое вело его дело, – сказал защитник Артем Калоша. – Это отражено в их заключениях, где сказано, что препятствий для оказания международной помощи не найдено. Но центральный Департамент по гражданству и миграции не в сослался на эти выводы.





Они пишут, что моему подзащитному ничто не угрожает на территории Турции, хотя сами же признают, что Хиджри Мамаш находится в национальном розыске как террорист. То есть у них позиция такая: пока вам пытки не грозят, поэтому в убежище можно отказать, а если будут пытки, тогда и обращайтесь. Эта позиция кажется противоречивой, и мы будем ее оспаривать в суде».





Дело курда Хиджри Мамаша будут рассматривать в Центральном районном суде Минска 3 апреля.