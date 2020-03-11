— Скажите, а в «лихие девяностые» вы, представители демократической оппозиции, много делали ошибок?





— Я бы не стал пользоваться пропагандистскими штампами типа «лихие девяностые». Я помню, как этот штамп внедрялся российским телевидением, чтобы дискредитировать реформы, которые тогда проводились при огромном противодействии номенклатуры. Да, жизнь в 90-х была трудной. По простой и понятной причине: в это время распалось наше общее государство. Опыта перехода от социализма к капитализму тогда не было. Не было опыта перехода от тоталитаризма к демократии. Как это делать, не знал никто. Неудивительно, что в тот период было много ошибок.





Но люди очень хотели перемен. Они устали от власти КПСС, от лицемерия, от страха, от дефицита, от очередей. Однако многие хотели жить, как на Западе, но сами не были готовыми хоть что-то сделать для улучшения жизни. И это было одной из главных проблем, которые помешали многим странам на постсоветском пространстве пойти по пути демократического развития. Этому помешали и ошибки тех, кто предлагал или проводил реформы. Но история показала, что те страны, где была политическая воля руководства к проведению реформ, сегодня живут значительно лучше, чем мы. А у нашего руководства такой воли не было, не было и понимания, куда двигаться. Вот и пошла страна по пути возвращения в прошлое.





Жизнь, однако, толкает нас вперед, поэтому проект «возвращения в прошлое» стал скорее проектом «предотвращения будущего». Но и он не имеет перспектив.





Связано ли это с ошибками оппозиционеров в 90-е? Да, потому что оппозиция в Беларуси, как и абсолютное большинство людей, хотела перемен, но имела смутные представления, что делать. Оппозиция не смогла привлечь на свою сторону критическую массу профессионалов. Оппозиции часто не хватало не только знаний, но мудрости искать друзей, а не врагов. Но оппозиции удалось добиться независимости Беларуси, отстоять ее и задать направление развития, что не позволило окончательно вернуть страну в прошлое. Это еще предстоит оценить нашему обществу.





Оппозиция у нас была и есть в меньшинстве. Когда команда из 100 человек воюет против 1000 или 10000, можно обвинять их в неумении, слабости и прочих грехах. Этого сейчас у нас не делает только ленивый. Ну, или умный, каких почему-то мало. Я приведу пример. Однажды известный кинорежиссер Юрий Хащеватский был арестован на 15 суток за участие в протесте против фальсификации выборов. Когда он возвращался после отсидки домой, встретил во дворе соседа-предпринимателя.





— Привет, как дела?





— Ой, хреново, Юра, когда вы уже там что-нибудь сделаете?!





Вот так и живем.





— В чем главная ошибка оппозиционеров?





— Думаю, главная ошибка оппозиционеров в том, что они не смогли пробудить в людях чувство собственного достоинства. Это — тонкая материя, в таком деле нужна не только твердость, но и мудрость, и чуткость. Понимая, что если мы в меньшинстве, то важны не только принципиальность, но и умение слышать людей, относиться к ним с уважением, слушать, а не только говорить. Когда человек уважает себя, его вынуждена уважать и власть. Этого не хватило тогда, не хватает и сейчас.





— На ваш взгляд, почему раньше на оппозиционные митинги выходило 20—30 тысяч, а сейчас 200—300?





— Раньше бывало и больше, чем 20—30 тысяч человек. Да и теперь, когда люди считают себя обманутыми, они могут выйти. Как, например, было в 2006-м и 2010 годах. Тогда на площадь выходили десятки тысяч. Почему сегодня так мало? Мой ответ простой: нет у людей надежды. Чувство безысходности глубоко въелось в самоощущение граждан Беларуси. Когда они не видят смысла в происходящем, предпочитают не рисковать. Это разумно, хоть и не является поводом для гордости. Когда появится надежда, мы не узнаем страну. Для этого должно сложиться много факторов.





— Как вы относитесь к оппозиционному праймериз?





— Когда я говорил, что сегодня обществу не хватает надежды, я имел в виду, что для появления надежды нужна альтернатива. Важно, чтобы любой гражданин страны имел возможность участвовать в процедуре выбора кандидата в президенты. Тогда люди будут считать этот выбор своим. Ведь избиратели, прежде чем проголосовать, получат возможность познакомиться с кандидатами, их предложениями, почувствовать себя участниками важного процесса. Праймериз предоставляет такую возможность.







